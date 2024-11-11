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學者：相信川普會觀察市場 不會積極反再生能源

2024/11/11 19:55:34

（中央社記者張雄風台北11日電）COP29今天正式登場，學者評估，的確許多國家對川普再次當選美國總統，可能會氣候政策有些負面觀感，但相信川普會觀察市場，不會積極反對再生能源，讓美國外交上走向孤立。

2024年度聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（UNFCCC COP29）今天於亞塞拜然登場，環境部「COP29戰情中心」已同步啟動，掌握氣候公約最新進展。

環境部今天下午5時30分在COP29戰情中心舉行「COP29 專家觀點對話」，邀請台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯，以及已前往亞塞拜然當地實地參與的清華大學科技法律研究所教授范建得線上對談。

環境部長彭啓明表示，過去參加過11次COP，今年是第1次因為身分沒有接受到邀請，據他所知，台灣、科索沃、梵蒂岡是唯3沒有環境、氣候首長出席COP29的國家。

彭啓明說，這也是台灣第1次針對COP有戰情中心，希望讓全國了解UNFCCC在做什麼，要充分理解動態；台灣能與世界各地合作，也希望能獲得適當尊重。

日前美國總統大選由川普（Donald Trump）勝出。范建得表示，今天大會開始，的確許多國家感覺上是負面的，預計美國代表團今晚會有說明會，外傳美國總統拜登會到現場，可再觀察；各界的認知是美國未來會影響氣候行動，但程度不確定。

范建得觀察，2016年川普勝選後，其實減碳成效並沒有顯著往後退，雖然川普表明支持化石燃料，但其實也支持風力、電動車等。2022年化石燃料產業已達巔峰，相信川普會觀察未來市場，不會極積反對再生能源，讓美國外交上走向孤立，反而讓中國產生影響力。

彭啓明形容減碳過程或許會有亂流，但「亂流都是短暫的，不是主流」，相信每個國家都一樣，淨零的大趨勢是不能回頭的，可能有快有慢要調整，但這就是全球的大主流。（編輯：陳政偉）1131111

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