高市四維國小屋頂綠化啟用 淨零節能智慧澆灌驅動

（中央社記者張已亷高雄11日電）高雄市四維國小勤奮樓屋頂示範工程，今天在副市長林欽榮等人見證啟用，同步展示遠端智慧澆灌系統。藉由土壤及空氣濕度感知，精準控制澆灌水量及頻率，節約水資源並提供植栽最佳生長環境。

高市府近年積極推動建物立體綠化與綠屋頂設置，林欽榮舉四維國小為例，以校徽花壇、屋頂香藥草及蔬果為主題建置而成的屋頂香草園，提供學童親近自然及生態觀察理想場所，也達到隔熱降溫、環保節能目的。同時為實踐建築物淨零排放、隔熱降溫、環保節能且兼具生態及環境教育的政策。

林欽榮表示，今年度結合歷年屋頂綠化示範案場的苓洲國小、中正國小、三民家商、海青工商以及市府鳳山職務宿舍設置遠端智慧澆灌模組，藉由土壤及空氣濕度感知，精準控制澆灌水量及頻率，節約水資源並提供植栽最佳生長環境。市府將持續推廣建築物立體綠化建置，共同邁向淨零碳排生態城市。

高雄市工務局表示，近年高雄市建築物綠化朝向城市環境永續方向推動，落實淨零城市政策目標，無論是屋頂綠化降溫、植栽綠牆吸附空氣中懸浮微粒、在屋頂種植可食性作物增加生活情趣，或利用露台迴廊轉角打造紓壓景觀植栽，透過成果和經驗分享，成為生活創意範例。

自民國105年起，高市逐年推動建築物綠屋頂補助計畫迄今已補助119案，新增綠化面積1萬7940平方公尺，年減碳排量約358.8公噸。此外，每年舉辦城市園丁計畫，藉由社區大樓辦理講座，實地進行植栽照顧操作，提高民眾拈花惹草興趣，吸引更多公寓大廈加入合作行列，一起朝「淨零排放、永續綠化」目標邁進。

依工務局建築管理處資料，高雄市致力推動建築物立體綠化與綠屋頂政策推行至今已13年，每年屋頂綠化工程啟用後，只需增加些微水電費用，就可降低室內平均溫度3度、空調就可設定調高1.5度，隔熱效果顯著，且每節省1度電就可減少產生0.544公斤碳排放量，降低能源使用量。（編輯：孫承武）1131111