經部：風電諮商達成共識 歐方暫停WTO爭端解決程序

（中央社記者曾智怡台北8日電）離岸風電國產化爭議多時，歐盟今年7月26日在世界貿易組織（WTO）要求進行爭端解決諮商，諮商範圍為區塊開發3-2期。經濟部今天表示，台歐雙方經過數回合的建設性諮商溝通，已達成共識，歐方將暫停WTO爭端解決程序。

經濟部指出，未來相關選商規則將不會納入強制性的產業關聯性計畫。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，離岸風電是台灣經濟及能源安全政策的一環，也是推動「2050淨零碳排」目標的重要施政作為；近年國際離岸風電市場變動劇烈，使離岸風電業者在執行離岸風電開發計畫下的產業關聯性計畫（IRP）面臨許多挑戰。

貿易署指出，為確保綠電的穩定供應，台灣政府同意在確保離岸風電計畫可如期併網供電的目標下，協助開發商因應其在執行IRP面臨的困難，並在申請變更3-2期計畫IRP方面適當展現彈性。

對於未來離岸風電開發計畫，貿易署表示，相關選商規則將不會納入強制性的IRP；歐方感受到台灣協助開發商解決問題的誠意，雙方已達成共識。

貿易署補充，經濟部長郭智輝11月5日致函歐盟貿易總署總署長魏恩德（Sabine Weyand），說明上述政策承諾；魏恩德也隨即於同月7日回函表示，肯定台灣將有效處理離岸風電開發商在執行上所遇到的困難，在台灣落實相關承諾下，歐盟將不會在WTO採取進一步動作（will not have to take this matter further in the WTO）。

歐盟是台灣第4大貿易夥伴及第1大投資來源國，雙方也是理念相近夥伴。自政府推動離岸風電開發計畫以來，即獲得歐盟開發商的高度支持與積極參與，對相關計畫的順利推展貢獻良多。

貿易署表示，透過本次諮商，台灣承諾有效處理歐方數年來關切的IRP執行議題，對於歐方持續支持離岸風電開發計畫，以及確保綠電穩定供應的長遠目標具有重大意義；此次諮商對雙方而言可說是雙贏的結果，政府將持續輔導國內供應鏈，培養其國際競爭力，以拓展區域離岸風電市場。（編輯：楊凱翔）1131108