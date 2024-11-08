彭啓明：川普勝選 全球因應氣候變遷可能像遇亂流

（中央社記者楊淑閔台北8日電）川普（Donald Trump）當選美國新任總統，環境部部長彭啓明今天表示，當然對台灣影響會很大，未來全球因應氣候變遷可能受到像是亂流擾動，環境部會很謹慎、謀定而後動來減碳。

2024年第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29），11月11日至22日在亞塞拜然舉行。

因應國際因素，環境部長彭啓明未能出席，環境部今天召開記者會，正式宣布設置「COP29戰情中心」，透過線上參與綜整相關資訊，做為台灣淨零路徑與氣候變遷的參考；15日起並將舉辦6場線上主題講座，開放報名，引領觀眾掌握國際趨勢。

媒體關注川普將接任美國新任總統，對台灣有沒有影響。彭啓明說，當然影響會很大，密切觀察當中，因為川普8年前當上美國總統時，他人在摩洛哥參加氣候會議，親眼見證那一週，全球對於氣候變遷有很大恐慌，那4年確實全世界推動因應氣候變遷受到影響、波折，不過過去4年又回到常軌。

彭啓明也說，未來在COP29、COP30、COP31、COP32，可能受到像是亂流擾動；不過長遠來看，全球淨零轉型還是會持續往前走，大家不用擔心。

他也說，川普之前在任期間讓美國環保署做出改變，國內都有掌握，這次選前川普也承諾要讓美國綠能暫停，全面開放化學燃料，國內同樣有掌握；政府希望未來確保台灣廠商的利益，最近這幾個月也很努力推動淨零轉型工作，也導入綠色成長基金的金融觀念推動。

彭啓明重申，會很積極確保台灣的權益，雖然全世界可能會有變化，但環境部會很謹慎、謀定而後動來減碳，國內的目標不會變，會稍微調整，希望在COP29會議上，從各國的氛圍找到適合台灣的路。（編輯：陳政偉）1131108