傳綠能外商遭黑道勒索 經部：3方向杜絕非法歪風

（中央社記者曾智怡台北6日電）媒體報導從事綠能的外商遭黑道勒索，經濟部表示，推動綠電不僅為了減碳，也是強化國內產業出口競爭力的剛性需求，後續會朝中央地方流程明確、單一窗口協助以及持續打擊犯罪等3方向努力。

經濟部能源署透過新聞稿強調，持續與法務部共同防範綠能犯罪，合作打擊不法，並與地方政府合作，健全申設過程的透明度，提供標準作業程序（SOP）讓申請者遵循，杜絕綠能推動的過程中的非法歪風。

首先，中央地方作業流程規範明確化方面，能源署表示，光電申設涉及電業與農業程序，就電業申請程序部分，已召開3次利害關係人會議，邀集法務部、地方政府、光電公協會及相關利害關係人一起討論。

經濟部後續將朝向申請籌設前須辦理「地方說明會」、明確「地方同意函」審查事項、地面型光電設施與周邊民宅應有「一定退縮距離」等議題，進行相關法制作業。

成立太陽光電單一服務窗口協助部分，能源署說明，採取個案式追蹤，並透過行政程序聯合審查梳理爭點，若有媒體所稱的個案情況，也可提供協處；同時強化與司法單位合作，已與法務部、農業部、內政部建立20千瓩（MW）以上的大型案件管控機制，了解案件審查進程，落實程序透明化。

打擊綠能犯罪方面，能源署指出，自110年起經濟部與法務部組成「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，已有良好成效，根據高檢署統計，自110年到113年9月底，檢方已偵辦136案，羈押33人，起訴91人，跨部會合作杜絕綠能犯罪。

經濟部強調，將持續跨部會合作並研議具體且可有效落實的機制，協助推動第二次能源轉型，邁向淨零目標。（編輯：楊凱翔）1131106