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亞洲永續供應暨循環經濟展高雄登場 提供媒合平台

2024/11/06 17:52:01

2024亞洲永續供應暨循環經濟會展（TASS）6日在高雄展覽館盛大開展，活動結合展覽、論壇與商機媒合會，盼具體協助產業與企業尋找淨零轉型解決方案。中央社記者林巧璉攝 113年11月6日

2024亞洲永續供應暨循環經濟會展（TASS）6日在高雄展覽館盛大開展，活動結合展覽、論壇與商機媒合會，盼具體協助產業與企業尋找淨零轉型解決方案。中央社記者林巧璉攝 113年11月6日

（中央社記者林巧璉高雄6日電）2024亞洲永續供應暨循環經濟展（TASS）今天起，一連3天在高雄展覽館登場，有130家企業、廠商參展。現場並提供商機媒合平台，為各產業與國際間的合作及技術合作創造契機。

高雄市副秘書長王啟川致詞時表示，地球超載率越來越高，如何讓廢物變資源，讓資源可以再使用是非常重要的課題，高市府也成立淨零學院，積極推動數位淨零轉型，確保產業與環境永續並行，歡迎所有企業把人才送到淨零學院上課。

經濟部產發署主秘林德生說，台灣將廢棄物再生成為用品的成績是很顯著的，像是許多運動選手所穿著的吸汗衣物，是由廢棄寶特瓶再生處理的成品，而這都是來自台灣的技術。

主辦單位表示，今年參展單位創新高，130家企業參與、現場有350個攤位。今年TASS共有5大主題，包括「機構與組織」、「資源循環」、「智慧製造」、「永續城市」、「能源」等，展示台灣在永續技術領域的創新成就，並透過展覽進行商業媒合，創造會展平台價值，具體協助產業與企業尋找淨零轉型解決方案。

TASS將舉辦2場論壇、7場講座，邀請政府、龍頭企業及學界代表探討能源轉型、資源循環、智慧製造、低碳建築及綠色金融等應用。展會現場並提供商機媒合平台，為各產業與國際間的合作及技術合作創造契機。（編輯：李淑華）1131106

2024亞洲永續供應暨循環經濟會展（TASS）6日起一連3天在高雄展覽館登場，現場提供商機媒合平台，為各產業與國際間的合作及技術合作創造契機。中央社記者林巧璉攝 113年11月6日
2024亞洲永續供應暨循環經濟會展（TASS）6日起一連3天在高雄展覽館登場，現場提供商機媒合平台，為各產業與國際間的合作及技術合作創造契機。中央社記者林巧璉攝 113年11月6日
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