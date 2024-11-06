推動淨零交通 高市交通局辦工作坊討論策略

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市交通局11月4日至8日舉辦「Hack Your District」工作坊，聚焦數據在交通規劃中的應用討論，盼匯集學術界、產業界及政府的力量，為高雄市推動淨零交通提供創新策略。

高雄市交通局11月4日至8日與柏林工業大學、國立台灣大學及國立成功大學共同舉辦「Hack Your District」工作坊，針對開放數據如何助力城市交通可持續發展進行深入探討。

高雄交通局長張淑娟在開幕致詞指出，淨零交通是高雄市政府的施政主軸之一，而推廣綠色交通則是實現淨零的關鍵舉措。高雄市在減碳交通方面已採取一系列措施，包括擴大公共自行車系統、MeNGo票卡及共享機車服務，鼓勵市民選擇低碳運具，有效減少碳排放。

張淑娟指出，開放數據是推動智慧交通的關鍵。此次工作坊不僅聚焦於數據在交通規劃中的應用，更期望讓參與者了解數據背後的價值與潛力，並將其轉化為具體的交通改善策略。

在活動中，來自德國、日本、馬來西亞、捷克、印度、南韓、巴西等各領域專家學者也將討論如何幫助城市管理者有效運用交通數據流，並將資訊整合進永續交通計畫，形成具體且可行的政策方案。

交通局今天新聞稿指出，透過此次工作坊所產出的創新方案，將進一步提升市府在交通領域的數據應用能力，為未來城市交通的永續發展奠定基礎。

交通局表示，未來將持續推動智慧交通、開放數據及綠色交通的各項創新。期盼透過此次工作坊的跨界合作，能讓高雄成為更宜居、安全的智慧永續城市。（編輯：郭諭儒）1131106