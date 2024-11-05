>國際趨勢

加拿大推油氣業碳排管制交易制 開主要產國先例

2024/11/05 18:55:21

（中央社渥太華4日綜合外電報導）加拿大為了大幅減少汙染，今天提案設立針對石油和天然氣產業的溫室氣體排放總量管制與交易（cap-and-trade）制度，並號稱這會是世界首創之一。

法新社報導，加拿大提出的這套制度將分若干年逐步實施，目標到了2030至2032年間，碳排量將比2026年水準減少27%或比2019年水準減少35%。

加拿大是世界前4大油氣產國之一，這個產業也是加拿大二氧化碳汙染的最大單一來源，占2022年當地溫室氣體排放量的31%。

加拿大政府表示，如果要應對氣候變遷及達成其設定的減排目標，就必須採取行動約束油氣產業的碳排。

相關措施遭遇過加拿大一些石油資源豐富的省分如亞伯達省（Alberta）及業界團體攔阻，理由是這會限制石油和天然氣生產，但渥太華（Ottawa）反駁這類說法。

加拿大環境部長吉爾伯（Steven Guilbeault）在記者會上指出，油氣產業在加拿大造成的汙染是其他所有重輕工業總和的2倍多，政府的計畫「針對的是汙染，而非生產」。

吉爾伯進一步說，新制計畫可激勵油氣業者投資技術上可行的脫碳措施，即利用碳捕集與封存（Carbon Capture and Sequestration，CCS）等科技。

加拿大政府的模型顯示，若依提議的規範來做，到了2030至2032年間，加拿大油氣產量實際上會比2019年還增加16%。

吉爾伯並表示：「目前沒有其他主要油氣產國在做我們正在推行的事，不管是美國、英國、挪威或波斯灣國家。我們是世界唯一這樣做的油氣大國。」

加拿大政府提議的新規定將適用於油氣產業上游活動，包括離岸油氣生產、亞伯達省的油砂生產與改質，以及液化天然氣（LNG）在內的天然氣生產與加工。

其中碳排量大的業者，將從2027年起率先須通報前一年的全年排放量；排放量較小的業者，則可等到2029年再開始通報。到了2030年，則將開始實施排放管制上限。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1131105

加拿大 天然氣 石油 亞伯達省 法新社 淨零國際 碳排

相關新聞

面對全球暖化、極端氣候的挑戰，台灣身為地球公民的一分子，責無旁貸。中央社在邁向百年之際，一本專業，建構淨零碳排網站，以國際報導為經、國內報導為緯，提供第一手、即時的淨零趨勢、法令與科技新知，帶領讀者與國際社會同步，邁向低碳未來。

Logo設計理念：結合中央社企業識別（CNA）及兩個無限符號（∞），象徵對環境永續付出、循環不懈的承諾。

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明。當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。

友站連結