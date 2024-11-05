COP29將登場 環境部成立「戰情室」綜整資訊

（中央社記者張雄風台北5日電）環境部長彭啓明今天表示，為了因應即將到來的COP29，環境部除了舉辦線上工作坊外，也會成立「戰情室」，透過線上參與綜整相關資訊，做為台灣淨零路徑是否會受影響的參考。

2024年第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29），將於11月11日至22日在亞塞拜然舉行。

環境部今天表揚113年度環境教育認證績優獲獎人員及單位，彭啓明出席致詞。他在會前接受媒體聯訪時表示，環境部今年仍會派員參與，另外舉辦一系列研討會，並透過網路會議的方式，讓國人也能參與這次的COP29。

彭啓明指出，環境部會在COP29期間成立「戰情室」，在大會期間可能會有各國元首報告，而今年全球因為俄烏戰爭、美國總統大選，都可能會影響到COP29的結果；每天會動員環境部人員及智庫等，緊盯COP線上研討會，透過戰情室搜集相關資料，做為台灣淨零路徑是否會受影響的參考。

彭啓明說明，除了實際出席外，線上的參與也很重要，COP本身就是知識凝聚、取得共識的平台，不希望參加COP只是一種宣傳活動，因此，環境部預計在活動期間會有6天舉辦系列線上工作坊。

彭啓明透露，上週與各部會討論淨零目標，「感覺有點氣餒」，因為有些部會提到預算、人力有限，再加上彼此一些數字的共識有落差；現在的確是要加速，還有一點點時間，希望今年底前能有結果出爐。

彭啓明說，有些部會已經往前走，有的還是慢一點點；現在由上而下的淨零目標是明確的，由下而上的進展還要加強；台灣已經進入「（減碳）深水區」，包含碳捕捉等技術還需要一些突破，目前都在進行中。（編輯：管中維）1131105