日本工具機展規模創新高 台廠聚焦數位和綠色轉型

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）日本國際工具機展覽會（JIMTOF 2024）今天起登場，展會規模創歷史新高，台灣工具機公會表示，此次參展會員廠商數較上一屆成長近倍，台灣廠商聚焦數位轉型（DX）與綠色轉型（GX）2大核心。

日本國際工具機展覽會今天起至10日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）舉行，主辦單位指出，此次展會吸引19個國家和地區的1262家參展商，共設置5743個展位，創下歷史新高。

台灣工具機暨零組件工業同業公會上午透過新聞稿指出，此次共有69家會員廠商參展，相較於2022年展會成長近倍，參展會員包括上銀、東台、瀧澤、邁萃斯、永進機械、哈伯精密、大詠城等，展示工具機領域智慧製造、自動化及高精度加工方面的最新技術及產品服務。

公會指出，台灣參展商以「雙軸智造，永續未來」及日本當地適用的產品作為展出主軸，展示多項創新技術與產品，聚焦數位轉型（DX）與綠色轉型（GX）2大核心。

工具機公會理事長陳伯佳表示，台灣工具機及關鍵零組件業者近來在智慧製造、環保節能方面，推出具有相當競爭力的產品，適合高階製程的產業應用，公會也在日本國際工具機展覽會設置攤位，服務參展及參觀的會員廠商，同時宣傳台灣國際工具機展（TMTS 2026）。

觀察此次JIMTOF展會亮點，其中之一是積層製造（AM）專區，共有53家企業參展，日本經濟產業省與新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）主導開發的「下一代工業3D列印機技術開發」專案，展示金屬3D列印機的商業化和應用實例。

東台精機攜手關係企業榮田精機和亞太菁英聯合參展，展示半導體加工、五軸加工、新能源車加工等技術，也呈現能源產業和航太產業適用的高效零配件加工解決方案。

此外，永進機械此次參展聚焦雙軸轉型解決方案與半導體加工技術，展示在智慧製造中實現淨零碳排應用；哈伯精密展示多種溫控與智慧節能管理方案。（編輯：林家嫻）1131105