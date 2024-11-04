溫室氣體濃度急劇上升 甲烷與氧化亞氮也助長暖化

（中央社巴黎4日綜合外電報導）二氧化碳是最廣為人知的溫室氣體，而包含甲烷、氧化亞氮在內的其他幾種溫室氣體也正在助長全球暖化、改變地球的氣候。

法新社報導，世界氣象組織（WMO）在10月的報告中指出，這3種氣體在大氣中的濃度去年創下新高，使得未來幾年全球氣溫上升成為不可避免的趨勢。

甲烷

英國里茲大學（University of Leeds）專家、聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）報告作者福斯特（Piers Forster）指出，溫室氣體帶來的暖化有2/3由二氧化碳造成。

甲烷是人類活動產出的第二大溫室氣體，僅次於二氧化碳。

甲烷約有40%來自自然源，特別是溼地，但大多數（約60%）是人類活動產出，例如飼養反芻牲畜和進行稻作栽培的農業、化石燃料和廢棄物。

甲烷在20年期間的升溫能力（甲烷捕捉大氣中熱量的能力）是二氧化碳的80多倍，但它在大氣中的壽命較短，使其成為短期內控制全球暖化的重要槓桿。

荷蘭環境評估署（Netherlands Environmental Assessment Agency）研究員哈姆森（Mathijs Harmsen）表示，減少甲烷排放「將產生強烈的短期降溫效果，因為大氣中的甲烷濃度會迅速下降」。

哈姆森說，政策應「著重於容易實現的目標，例如減少天然氣逸散這類成本非常低的措施」。

儘管歐洲聯盟和美國等多國已簽署減少溫室氣體排放的承諾，但趨勢並不樂觀。

全球碳計畫（Global Carbon Project）旗下的一個國際研究團隊在學術期刊「環境研究通訊」（Environmental Research Letters）上發表研究指出：「甲烷在大氣中增加速度比其他主要溫室氣體都要快，目前的濃度已是工業化前的2.6倍。」

氧化亞氮

氧化亞氮又稱笑氣，是第三大溫室氣體，升溫能力幾乎是二氧化碳的300倍。這種氣體主要由農業中使用的含氮化學肥料和糞肥排放，其他排放則來自化工業、廢水、化石燃料等人類活動，以及土壤與海洋等自然源。

2020年發表於科學期刊「自然」（Nature）的重大研究指出：「過去40年中，全球人類造成的氧化亞氮排放成長了30%，其中主要來自向耕地施用的氮肥。」

因此，問題的關鍵在於更有效地使用肥料。

法國研究人員西亞斯（Philippe Ciais）於2021年撰文指出：「只要在全球20%的耕地減少肥料使用量，特別是在潮溼的副熱帶農業地區，就有可能減少約2/3的氧化亞氮排放，進而顯著減緩氣候變遷的影響。」

含 氟 氣體

全氟化合物（PFC）、氫氟碳化物（HFC）和六氟化硫（SF6）等含氟溫室氣體存在於冰箱、冰櫃、熱泵、空調和電力網絡中，即便數量不多，它們的升溫能力極高。

舉例來說，變壓器中使用到的六氟化硫在100年內造成的溫室效應是二氧化碳的2萬4000倍。

1987年簽定、獲得195國批准的「蒙特婁保護臭氧層議定書」（Montreal Protocol）已大幅減少大氣中的氟氯碳化物（CFC），這是另一種消耗臭氧層的含氟氣體。

2016年，蒙特婁議定書「基加利修正案」（Kigali Amendment）也規定逐步淘汰氫氟碳化物的使用。

歐盟去年達成協議，將逐步禁止銷售使用含氟氣體的設備，尤其是氫氟碳化物，目的是在2050年底前完全消除氫氟碳化物的使用。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1131104