中油面臨淨零轉型挑戰 方振仁：地熱氫能是重要項目

（中央社記者曾智怡台北4日電）中油新任董事長方振仁今天上任，他表示，中油除負擔油氣供應重任，未來地熱、氫能將是重要經營項目；他並點出中油正面臨淨零轉型、強化供氣韌性、石化供需不平衡、財務狀況不佳等4項挑戰，將與員工捲袖打拚。

中油今天舉行新任董事長方振仁及總經理張敏布達典禮，由經濟部次長連錦漳監交。連錦漳表示，中油轉型過程重點之一是三接工程，董事長方振仁天然氣出身「做三接剛剛好」；下一階段台灣瞄準地熱開發，則可借重總經理張敏專長。

連錦漳勉勵中油一定要做好減碳工作，並強調工安、環保、安全是石化業首要工作；此外，在中國大陸石化大量生產下，中油石化業務勢必慢慢遞減，他鼓勵中油往下游走，甚至有機會成為發電、售電公司，替中油帶來新氣象。

方振仁致詞表示，中油負擔油氣供應重任，截至目前負擔全台8成油品，天然氣更是100%供應，對國家經濟發展扮演舉足輕重的角色。而今中油面臨淨零轉型、強化天然氣供應韌性、石化供需不平衡、中油財務狀況不佳等挑戰，需積極面對處理。

他指出，天然氣是重要橋接能源，中油為此已在北中南推動接收站工程，包含三接明年3月底完成初期供氣、高雄洲際天然氣接收站推動、現有永安與台中接收站增擴建，均有助天然氣卸收、輸送、供應不中斷。

他說，未來中油也將持續聚焦研發能量帶動轉型，調整煉製結構並投入永續航空燃油。他強調，地熱、氫能未來會成為中油重要經營項目，國內首座加氫站預計年底完工；地熱方面，宜蘭土場地熱電廠預計明年4月開始發電，圓山探勘計畫則預計明年7月鑽至4000公尺深，後續會再做產能測試，確立潛能規模。

張敏表示，中油兼顧國內物價穩定油氣供應是艱巨目標，也要推動多元綠能，重點之一是延伸探採核心能力，基於對台灣地質了解，從油氣探勘轉至地熱開發，碳封存也是著墨項目。

方振仁歷任天然氣事業部工務室主任、總工程師、天然氣事業部執行長及副總經理等職務，111年4月升任總經理，在台灣中油服務邁入第40年；從永安第一座液化天然氣接收站、台中液化天然氣接收站興建之初，就參與規劃設計，過去配合政府能源轉型政策，積極推動興建第三座液化天然氣接收站等重大工程。

張敏於台灣中油服務逾38年，歷任轉投資事業處副處長、財務處副處長、行政處處長、液化石油氣事業部及探採事業部執行長等職務，111年7月升任副總經理，具備油氣探採與地熱開發的專業能力，在中油積極配合政府推動二次能源轉型之際，可發揮其專業。（編輯：張良知）1131104