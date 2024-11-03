23國使節團訪高雄 陳其邁：淨零數位轉型盼國際合作

（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）23國使節代表團38人昨天到訪高雄，市長陳其邁表示歡迎，指出高雄近年致力淨零、數位雙軸轉型，並持續朝環境永續發展目標努力，期盼推進與國際間多元實質合作。

外交部邀請駐台使節赴高雄參訪，昨天在外交部長林佳龍等人陪同下，23國使節代表團一行38人參訪位於亞灣5G AIoT創新園區的台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs），陳其邁也親自出席表示歡迎。

陳其邁指出，因應全球氣候變遷挑戰，高雄以數位與淨零雙軸轉型為施政主軸，高雄市更創立全台首個「淨零學院」，不僅市府首長陸續取得相關碳盤查等國際證照，也培育超過3000名專業人才；市府也結合AI科技發展，協助在地農業及製造業等傳統產業升級。

陳其邁表示，市府透過「產業淨零大聯盟」協助在地產業，並輔導企業提出自主減量計畫、促進提升減碳成效，未來也希望高雄有機會能與中央攜手，發展與各國在人工智慧技術及碳權交易等領域的合作方案。

林佳龍表示，高雄近年來持續發展雙軸轉型，不僅成功發展智慧城市解決方案，更充滿活力，「高雄經驗」已成台灣城市模範，未來期盼在AI科技、資安領域都能拓展更多跨國合作機會。

使節代表團2日及3日在外交部安排下赴高雄進行參訪，包括友邦貝里斯、聖露西亞、巴拉圭、馬紹爾群島、瓜地馬拉、吐瓦魯，及約旦、索馬利蘭、波蘭、越南、紐西蘭、盧森堡、斯洛伐克、立陶宛、芬蘭、加拿大、韓國、奧地利、印尼、奈及利亞、日本等。

外交使節團也搭乘文化遊艇飽覽高雄展覽館、大港橋、高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心等，進一步了解亞洲新灣區最新建設發展。（編輯：陳仁華）1131103