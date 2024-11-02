推動淨零城市 高市調整容積移轉代金辦理方式

（中央社記者林巧璉高雄2日電）為推動淨零城市理念，高雄市修訂「高雄市政府審查容積移轉申請案件許可要點」，增列排水道用地與溝渠用地、調整接受基地門檻條件等，訂定開挖率及綠覆率規範等。

高雄市都發局今天發布新聞稿表示，此次調整高市容積移轉折繳代金辦理方式，修訂後的容積移轉要點於今年10月7日施行生效。

都發局說明，修法重點包括，容移申請案檢討都市設計送審門檻、增列排水道用地與溝渠用地及河道用地為送出基地、調整接受基地門檻條件及可移入容積量上限、代金計算回歸「都市計畫容積移轉實施辦法」市價計算、呼應高市淨零自治條例，訂定開挖率及綠覆率規範。

高雄都發局長吳文彥表示，本次修法為避免容積移轉結果，對於接受基地造成過量的交通負荷、消防救災及基礎設施承載等環境衝擊，並基於永續發展與本市淨零城市發展自治條例揭示的精神。

此外，針對接受基地提送都市設計審議門檻、臨接道路條件、地下室開挖率及綠覆率等規定，皆參考其他五都相關規定一併修正。

都發局指出，市府原採用一半捐贈公共設施保留地，一半以公告現值折算繳納代金的方式，為符容移辦法第9條之一規定，修正回歸容移辦法規範內容，並訂定市價查估執行機制相關規定。

都發局強調，因本要點未強制代金比例，仍可以選擇100％公保地抵繳換容積，將配合執行情形再滾動檢討。

都發局強調，為使容積移轉案件配合提高環境友善及韌性設計，針對地下室開挖率達75％以上者，規範加強檢討淨零社區減緩與調適措施，如容積減量、增加綠色碳匯、認養公園綠地、綠色交通、植栽等。

另外，為避免地面一層設置大量硬鋪面，配置大量汽、機車停車位及車道，導致綠化面積不足，增訂接受基地綠覆率規定，以提升綠化效果，強化社區景觀及休憩空間。

都發局指出，因應極端氣候排水防洪需求，排水道用地、溝渠用地及河道用地等，因具有都市防災、都市維生等功能，有加速取得的必要，增列上述3項公保地為送出基地。

都發局也呼籲業者，目前公保地取得成本仍低於原規定代金公告現值，勿以容積移轉代金調整作為墊高房價的理由。（編輯：郭諭儒）1131102