綠領職缺夯 1.7萬人報考盼獲國家級淨零人才證書

（中央社記者劉千綾台北2日電）淨零趨勢推升企業對永續人才需求，人力銀行調查，今年企業徵才達1.8萬名，近4年成長逾1倍，其中又以電子資訊、半導體產業釋出的綠領職缺占大宗。經濟部今年首度推動iPAS淨零碳規劃管理師考試，已吸引超過1.7萬人報考，8成以上為在職者，反應熱烈。

根據104人力銀行統計，近4年企業永續人才的職缺數和工作數持續成長，2024年永續人才有9177個職缺，需求人數達1萬8525名，和2021年相比分別成長133%、110%，企業永續經營和淨零趨勢推動相關職缺顯著增加，也刺激更多人才投入綠領行列。

104人力銀行獵才招聘資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，永續人才負責面向包含ESG、公司治理、多元共融和勞動法令遵循等，職缺關鍵字包含永續、ESG、溫室氣體、碳盤查、CSR等；綠領人才則聚焦能源、減碳等。

觀察各產業的綠領工作數，鍾文雄表示，近年職缺成長最多的是電子資訊、半導體產業，今年前6月平均每月有596個工作數，由於這些產業綠能使用很高，加上AI伺服器用電量大，企業重視綠能需求，相對會投入更多綠領人才在節能減碳、以提高生產效率。

此外，製造業、法律顧問業、建築營造及不動產業也開出相關綠領職缺，今年前6月平均每月分別有505、238、204個工作機會。

快速成長的綠色工作方面，104人力銀行分析，包括永續管理師、碳排稽核師、綠色建築師、風力發電技術員和太陽能顧問等，隨著綠能需求增加，也將帶動維修工程師、回收人員等新興職缺成長。

鍾文雄指出，在淨零趨勢下，應先盤點人力市場所需數量和技能，透過政府設計能力鑑定、大學學程等方式來培養相對應的人才。

為充實綠領人才需求，經濟部今年首度推動iPAS淨零碳規劃管理師考試，通過考試者可獲得首張國家級淨零人才證書。根據統計，今年3梯次有超過1.7萬人報考，高達8成為在職者，報考狀況踴躍，可見布局淨零技能已成為產業人才的首要任務。

從人力銀行數據爬梳，企業對綠領人才的需求有逾5成並沒有限制科系，不過鍾文雄指出，環境工程、電機工程、土木和商業管理等科系畢業生，仍有較高機會被企業優先任用；綠領人才平均薪資達新台幣5.49萬元，其中經營和人資類職務的薪資高達近8萬元。

至於淨零趨勢是否衝擊既有就業市場勞力，鍾文雄表示，石油、天然氣和鋼鐵等高耗能產業勞工可能受影響，交通運輸業逐步汰換電動車，企業轉型也會影響就業人力，製造業出口產品須符合歐盟、美國政策，資訊科技可能取代部分人力，衝擊就業市場。

面對市場出現許多永續管理師證照課程和考試，鍾文雄建議，各部會可整合相關資源、凝聚共識，並建構綠領人才的產業訊息平台，讓供需雙方安心，未來永續概念就像是AI應用，會與各行各業結合，並不會限制於特定產業別或職缺。（編輯：翟思嘉）1131102