推再生能源在地發展 澎湖南寮社區公民電廠開工

（中央社澎湖縣30日電）澎湖縣南寮社區成立太陽光電公民電廠，今天舉行開工儀式，澎湖縣長陳光復表示，政府宣示「2050淨零排放」，澎湖可望先在2035年達標，在全球10萬人口城市中，將是數一數二。

澎湖縣南寮社區在「合作社及社區公開募集設置再生能源公民電廠示範獎勵辦法」支持下，成立公民電廠，今天在南寮社區風車休息站舉行開工儀式，陳光復、議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中與經濟部能源署科長張群立等人共同剪綵，實現社區再生能源自主發電。

陳光復表示，澎湖目前綠能發電，包括全島中屯、南北寮等有14風力發電機組，加上湖西鄉太陽能發電有50餘公頃。還有「大海藻」的藍色固碳計畫與離岸風電與公民電廠等陸續投入，澎湖可望在2035年達到淨零排放，比政府訂定的「2050淨零排放」目標提早達陣，這個在全世界10萬人口的城市，將是數一數二。

張群立表示，南寮太陽光電公民電廠經由經濟部能源署核准，期盼未來能成為國內推動再生能源的示範場域。

此座公民電廠由澎湖南寮社區前村長趙嘉協所發起並擔任公司董事長，共有15名社區民眾參與，總投資新台幣500多萬元，目前有3戶同意設置屋頂型太陽能光電，其他村民在觀望中，總裝置容量達62.3kw（千瓦），將出售給台電供應至各企業用戶。（編輯：謝雅竹）1131030