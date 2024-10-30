ESG STORE上線50提案上架 廣徵企業共襄盛舉

（中央社記者楊淑閔台北30日電）接續2月推出農業永續ESG專案，跟72家企業建立合作關係；農業部今天宣布，「農業永續ESG客製媒合平台（ESG STORE）」上線，10個專案類型、共50提案上架，廣徵企業共襄盛舉。

農業部資源永續利用司召開「農業ESG STORE上線」記者會，邀請台灣無印良品、中信金控、沃旭能源、智匯亞洲科技公司、新光保全公司等企業與會，並分享相關經驗。農業部次長杜文珍呼籲企業共襄盛舉。而ESG STORE就架設在農業淨零資訊網上，可進入搜尋。

資源永續利用司司長莊老達強調，2月推出農業永續ESG專案以來，驗證價值、意義多元，不僅於數字化、產值，而是要讓社會大眾了解農業除了生產糧食，更跟自然碳匯、水源涵養、生物多樣性、國土保安等息息相關、是一體的。

資源永續利用司永續發展科科長楊槐駒說明，台灣無印良品、中信金控與農業部有合作過，沃旭能源、智匯亞洲科技公司、新光保全公司對新方案有興趣，未來可能參與。

莊老達說，中信金與農業部水產試驗所合作種植澎湖海藻床方案；台灣無印良品也跟農業部多個單位共同執行「從一顆大豆到森林復育」的方案。

楊槐駒說，台灣無印良品種植「台中1號」大豆生產豆奶，也栽種節水耐旱米糧，加上豆渣製成方塊酥，並在其門市販售，收益的5%再捐給農業部林業及自然保育署新竹分署投入復育曾發生火災的觀霧大鹿林道上；中信金則復育了澎湖海藻床。

即日起新上架的50個專案，則分屬循環農業、永續生產、低碳農產、韌性農業、動物福利、農業文化傳承、農村發展、食農教育等10個專案類型。

莊老達重申，涵蓋了具備自然碳匯、生物多樣性的永續發展目標（SDGs）意涵，以及農業淨零4大主軸的減量、增匯、循環及綠趨勢。（編輯：陳政偉）1131030