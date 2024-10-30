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蘋果新Mac mini碳中和吸睛 體積砍半首搭M4 Pro晶片

2024/10/30 08:46:04

新款Mac mini由蘋果M4和全新M4 Pro自研晶片驅動，體積12.7公分見方，是蘋果首款碳中和Mac電腦，售價台幣1萬9900元起。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）

新款Mac mini由蘋果M4和全新M4 Pro自研晶片驅動，體積12.7公分見方，是蘋果首款碳中和Mac電腦，售價台幣1萬9900元起。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）

（中央社記者吳家豪台北30日電）蘋果公司連續2天發表新品，在官網宣布推出由M4和全新M4 Pro自研晶片驅動的Mac mini桌上型電腦，體積12.7公分見方，不到以往設計的一半，效能提升數倍，是蘋果首款碳中和Mac電腦，售價新台幣1萬9900元起，將於日後在台灣開放訂購。

蘋果硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）透過新聞稿表示，得益於蘋果晶片的能源效率和全新的創新散熱架構，新款Mac mini以小巧的設計帶來強大效能，特別為個人智慧系統Apple Intelligence而打造。

搭載M4晶片的Mac mini具備10核心中央處理器（CPU）、10核心繪圖處理器（GPU），統一記憶體配置為16GB起，提供比M1機型快1.8倍的CPU效能、快2.2倍的GPU效能。

針對需要專業效能的使用者，Mac mini可選搭M4 Pro晶片，具備最多14核心CPU、20核心GPU，神經網路引擎比M1機型快3倍以上。

新款Mac mini具有多種連接埠，方便搭配各種裝置。搭載M4晶片的Mac mini支援最多2台6K顯示器及最多一台5K顯示器，M4 Pro機型可支援最多3台6K顯示器。

新款Mac mini是蘋果首款碳中和Mac電腦，機身採用100%再生鋁金屬，所有蘋果設計的印刷電路板皆使用100%再生金鍍層，所有磁石皆採100%再生稀土元素。製造Mac mini使用的電力100%取自再生電力。（編輯：楊凱翔）1131030

針對需要專業效能的使用者，Mac mini可選搭M4 Pro晶片，支援最多3台6K顯示器。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
針對需要專業效能的使用者，Mac mini可選搭M4 Pro晶片，支援最多3台6K顯示器。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
淨零國際

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