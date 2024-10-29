金管會：強化綠色授信檢核 2028年起納入金檢

（中央社記者謝方娪台北29日電）現行各銀行對綠色授信認定標準不一，為將標準拉齊，金管會決議由聯徵中心明定綠色授信、永續績效連結貸款、社會責任授信等資金用途及檢視方式認定原則，並要求銀行納入內稽內控，金管會將自2028年起納入金檢重點。

迎戰永續浪潮，金管會自2017年起陸續推出「綠色金融行動方案1.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「綠色金融行動方案3.0」，考量近年國際永續組織及倡議焦點著重轉型金融，金管會今天公布「綠色及轉型金融行動方案」，涵蓋30項具體措施。

依聯徵中心「金融機構授信資料報送作業要點」規定，目前綠色授信主要由銀行自行訂定認定程序規範，尚無強制檢核或認證機制，金管會於方案中規劃，2025年6月底前將由聯徵中心明定綠色授信、永續績效連結貸款、社會責任授信等資金用途及檢視方式認定原則，並提出問答集、辦理教育訓練，2025年12月底前銀行必須納入內稽內控，2028年起檢查局將列金檢重點。

金管會綜合規劃處長胡則華在例行記者會說明，現在銀行有承作綠色授信，承作標準主要參考國際組織，定義尚不夠清楚，導致外界認為有些銀行承作綠色授信很嚴格，有些相對很寬鬆，金管會希望由聯徵中心負責清楚定義綠色授信，並透過教育訓練讓銀行業了解綠色授信及應遵循規範等，將標準拉齊。

胡則華進一步指出，後續會讓銀行業將綠色授信標準納入內稽內控中，銀行業屆時起必須按內控機制進行管控，「不是沾到一點邊即可稱為綠色授信」；待銀行業內稽內控運作一段時間後，金管會檢查局預計2028年起將綠色授信納入金檢重點。

根據金管會統計，截至今年9月底止，銀行業辦理綠色授信餘額為新台幣1兆5917億元、永續績效連結貸款為1兆3582億元。

除此之外，根據綠色及轉型金融行動方案，國發會研議提高國家融資保證成數，擬較現行6成再拉高，並會檢討擴大融資保證對象範疇可行性，以提高民營銀行融資意願，預計今年底前完成研議。

另一方面，金管會將配合環境部於2025年底前成立綠色金融創新基金，協助導引保險業資金投入支持型經濟活動及關鍵戰略產業等。

金管會亦於方案中規劃，將於2025年12月底前發函給業界公會，希望銀行業及保險業將企業取得環境部核准的自主減量計畫、自願減量及抵換專案納入投融資評估，並優先考量。

胡則華解釋，若企業客戶有提供自主減量計畫，金管會希望金融機構可給予企業更優惠的貸款利率或條件，決策權力在金融機構身上，但監理機關希望金融機構往響應綠色及轉型金融的方向走。（編輯：林淑媛）1131029