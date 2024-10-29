台肥攜手台科大深化乾淨能源技術研發 共創永續台灣

（中央社記者潘智義台北29日電）台灣肥料公司今天與台灣科技大學簽署「技術研發暨資源交流意願書」，由台肥董事長李孫榮與台科大校長顏家鈺代表雙方共同簽署，標誌雙方在循環經濟、乾淨能源領域深度合作。

台肥說明，此次與台科大合作的重點在於響應政府推動2050淨零轉型的核心戰略產業以及新南向政策；藉由台肥在農業發展的豐富經驗，跨足液氨作為減碳應用在交通、工業、乾淨能源等先發優勢，結合台科大在高科技研發優異能量的領先地位，雙方將在高科技領域展開多層面的產學合作。

不僅如此，台肥指出，此次合作也將著重於人才培育，進一步提升台灣在國際上的競爭力。

台肥表示，在台灣農業發展中扮演舉足輕重的角色，在提供肥料及相關產品的同時，也推動台灣農業的現代化和工業的發展；台肥正努力積極轉型，投入乾淨能源領域，期望能從大地養分的提供者，轉變成為國家重要的乾淨能源供應者。

過去一年以來，台肥已積極與美國、歐洲、日本與韓國等先進國家產業界密切洽商合作，深化研發能量，將與台灣頂尖大學合作，攜手共同進行淨零碳排、循環經濟等相關研究。

李孫榮強調，台肥為泛國營事業的上市公司，回應政府政策責無旁貸；除了積極實踐ESG（環境保護、社會責任、公司治理）外，在循環經濟的布局將擴大範圍，除農業循環資材再利用，將擴大對電子級化學品供應與回收處理的產能，加強供應鏈韌性，與半導體國家隊站在同一陣線。（編輯：張均懋）1131029