彰縣府率先進行溫室氣體盤查 輔導企業低碳轉型

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰縣府今天辦記者會，宣告縣府將率先進行溫室氣體盤查，做彰化企業的表率；縣府辦公大樓將先進行碳盤查後，交由第三方認證，也會成立輔導團，協助企業低碳轉型。

彰化縣政府舉辦「邁向2050全球淨零願景-彰化縣政府溫室氣體盤查啟動暨產業淨零減碳輔導團成立記者會」，彰化縣長王惠美宣告，縣府將率先進行溫室氣體盤查，縣府也和財團法人金屬工業研究發展中心及中部9所指標性大學簽署成立產業淨零減碳輔導團，協助縣內企業邁向低碳轉型目標。

王惠美指出，彰化縣是中小企業原鄉，多數企業都是外銷導向，為因應2050淨零排放目標，挑戰會更大，縣府成立減碳輔導團，告訴企業淨零碳排勢在必行，越早行動，減碳效果就越好；其次，縣府透過碳盤查找出問題點後，再由專家學者進行輔導，讓企業經專家學者指導後減少碳排，達到雙重效益。

王惠美說，將率先進行縣府辦公大樓的碳盤查後，再交由第三方認證，也會邀金屬中心和中部9所指標性學校，共同成立產業淨零減碳輔導團，由她擔任召集人，邀請專家學者協助企業進行碳盤查、申請減碳資源及提供減碳建議，讓企業逐步達到減碳轉型目標。

縣府經濟暨綠能發展處表示，減碳已經是企業生存必要條件，企業不僅需面對政府減碳要求，也將面臨供應鏈淨零壓力。企業開始減碳的第一步是先進行溫室氣體盤查，了解公司碳排放量有多少、碳排熱點在哪裡，才能對症下藥，但政府不應只要求企業減碳，自己也要帶頭做起，因此縣府已啟動溫室氣體盤查作業，希望發揮帶頭作用，引導縣內企業展開減碳相關作為。（編輯：李淑華）1131029