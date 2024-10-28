大同轉型搶攻碳權商機 10月完成首筆藍碳交易

（中央社記者潘智義台北28日電）碳權計價時代來臨，大同今天宣布，因應國際社會對碳權的剛性需求，今年啟動永續發展轉型計畫、投資成立100%子公司大同永續發展控股公司，並於10月完成首筆藍碳交易。

大同說明，大同永續發展控股公司10月在新加坡碳權交易所（CIX）完成首筆「藍碳」的碳權交易，確立市場領先地位；明年第1季計劃在新加坡發行以碳權為基礎的數位化金融商品，未來將持續以評估碳權品質的專業能力，滿足全球各企業對碳的多樣需求。

大同永續公司進行的首筆碳權來源位於巴基斯坦東南部信德省（Sindh）印度河三角洲地區，由紅樹林和潮間帶組成的豐富生態系，占地超過35萬公頃，是目前全球最大的紅樹林復育項目，預計年減碳量超過24萬噸二氧化碳。

大同指出，此地區主要以紅樹林等沿海濕地捕獲碳，其固碳速度比陸地森林快40倍，因此被稱為「藍碳」，價值最高。

根據氣候行動平台資料指出，在市場需求增加、監管成熟、碳抵消項目多元化與企業參與度增加下，預估到2035年碳交易量將成長40倍，價格將從目前的平均每噸25美元增加至150美元，顯示碳交易被視為全球應對氣候變遷的重要工具。

大同永續公司表示，聚焦新綠色能源事業，在碳權市場具有3大優勢，包括擁有取得自願減排碳市場最新資訊、整合全球優質碳權來源的專業；熟悉廣大國際客戶對碳權需求的認知；擁有國際碳交所的資源並熟悉交易流程與法規，可強化國際間連結合作。

此次藍碳的成功交易開啟大同公司在新綠色能源事業發展，目前在台灣與東南亞有多項綠色新能源及國際低碳園區項目專案正同步執行中。（編輯：張良知）1131028