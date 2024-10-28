碳捕集材料再突破 唐獎得主亞基團隊合成COF999 最快1年內大規模應用

（中央社記者張欣瑜舊金山27日專電）加大柏克萊分校化學家亞基近日領導發表一項關於碳捕集材料的最新研究。這款材料被稱為COF-999，外觀為黃色粉末狀，可重覆使用100次且無損性能。亞基表示，它是迄今從戶外空氣捕捉二氧化碳的最佳材料。

美國著名化學家亞基（Omar M. Yaghi）實驗室團隊自1990年代以來一直致力碳捕集，隨後開發晶體結構的合成材料，並陸續設計出「金屬有機骨架」（MOFs）和「共價有機骨架」（COFs）等新式材料。黃色粉末狀的COF-999為共價有機骨架最新突破之一。

關於COF-999的詳細研究報告近日刊登於國際頂尖期刊「自然」（Nature）。

亞基透過電子郵件告訴記者「這項成果令人振奮」，團隊朝夢想又前進一步。研究團隊還將費心設計出的COF-999與加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）著名地標合影。

長期以來，樹林承擔吸收二氧化碳的重責大任，但無法趕上人類對全球暖化的影響。

加大柏克萊分校研究團隊在碳捕集材料發明上的不斷突破，對改善氣候變遷影響深遠。COF-999能從空氣中捕捉二氧化碳，並在傳送至地下或封存設施前防止其釋放。

亞基形容，這是一項革命性突破，COF-999是迄今為止從戶外空氣捕捉二氧化碳的最佳材料。他也肯定人工智慧（AI）對材料設計方面的顯著貢獻。

COF-999耐用度高，可以重複使用達100次，且性能不會降低。若要大規模應用，可能還需要1到2年的時間，但它的用途不僅止於碳捕集和碳封存，亞基共同創辦的新創公司Atoco正將團隊研究擴大發展，希望能從沙漠的空氣中收集萃取飲用水。（編輯：唐佩君）1131028