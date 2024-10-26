醫界人士憂碳費開徵物價跟著漲 盼保障健保點值

（中央社記者沈佩瑤台北26日電）台灣明年起開徵碳費，醫療院所雖不是首波徵收對象，但憂心物價上漲。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁今天說，除院所降低碳排與用電，盼政府保障健保點值。

台灣明年正式進入排碳有價階段，環境部長彭啓明昨天接受POP撞新聞專訪時表示，任內碳費徵收的原則是穩健上路，「絕對不要影響物價」，現在很多日常生活的物價上漲都不是因為碳費，而是電價上漲、人力成本增加導致等。

雖然醫院不是第一波課徵碳費對象，洪子仁今天指出，若反映在油價、電價上，醫療機構確實是用電與排碳大戶，目前台灣地區醫療機構碳排總量占全國4.6%，高於全球平均值4.4%，各大醫療機構已著手節能減碳。

他以新光醫院為例，今年已經完成碳揭露，一年排碳量約1萬8000多公噸，接下來將透過節能技術減少對台電供電依賴，如引進熱電共生系統等，降低碳排數量及用電度數。

洪子仁再度呼籲，政府應保障醫療機構的健保點值，醫療機構才能有充足財務韌性，避免油價、電價若上漲對醫院財務造成衝擊；當然，醫療機構不能自外於整個節能淨零的行列，從現在開始就會往這方向努力。

衛生福利部長邱泰源上午出席第3屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會，並在會後接受媒體聯訪時強調，在環境部協助下，許多醫院陸續導入能源技術服務（ESCO），朝節能減碳標竿前進。（編輯：陳政偉）1131026