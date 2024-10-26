>永續台灣

中榮42週年院慶 副總統讚領導淨零碳排挑戰

2024/10/26 11:42:02

台中榮民總醫院42週年院慶國際醫學研討會26日舉行開幕式，副總統蕭美琴（左4）、台中榮總院長陳適安（右4）等人出席，一起切蛋糕歡慶。中央社記者郝雪卿攝 113年10月26日

台中榮民總醫院42週年院慶國際醫學研討會26日舉行開幕式，副總統蕭美琴（左4）、台中榮總院長陳適安（右4）等人出席，一起切蛋糕歡慶。中央社記者郝雪卿攝 113年10月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中榮總今天歡度42週年院慶，副總統蕭美琴表示，中榮在台灣整體醫界面對淨零碳排挑戰中，扮演領導者角色，淨零碳排不僅是目標，更是對環境永續的承諾，樂見中榮團隊和政府站同一陣線。

台中榮總42週年院慶國際醫學研討會今明兩天登場，蕭副總統、退輔會主委嚴德發、衛福部政務次長呂建德、民進黨立委蔡其昌、台中市衛生局長曾梓展、中榮院長陳適安等人出席開幕式，副總統還表揚中榮服務40年績優員工，並與陳適安一起切下生日蛋糕祝賀。

蕭副總統致詞表示，中榮從照顧榮民、榮眷的任務型醫院，逐步擴及一般民眾，配合政府政策從事海外醫療，在陳適安和中榮團隊努力下，成為享譽海內外的國家級醫學中心，同時是台灣人道關懷的外交醫療尖兵。

為了因應氣候變遷、社會韌性和健康促進挑戰，邁向永續發展，副總統指出，總統賴清德成立了國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會和健康台灣推動委員會，事實上3個領域也都和中榮有不可分割的共同使命。

副總統說，其中外界對全社會防衛韌性委員會有誤解，以為是全民皆兵大家拿一把槍，其實是錯誤認知，她經歷了SARS，年紀輕的也經歷了COVID-19挑戰，過程中，為了守護台灣人民健康與安全，不僅要醫護藥界投入、照顧者投入，更需要產業如口罩國家隊、鄰里間物資配送，甚至許多科技人士開發的App，協助國家物資順利配送到需要的國人身上，每個挑戰都需要全社會的力量，當然醫界更扮演不可或缺的角色。

副總統強調，看到中榮在台灣整體醫界面對淨零碳排的挑戰中，扮演領導者的角色，醫療機構作為社會的支柱，除必須負起社會責任，更需重視醫療產業對環境影響，淨零碳排不僅是目標，更是對環境永續的承諾，樂見台中榮總團隊和政府站在同一陣線。（編輯：謝雅竹）1131026

中榮 台灣 呂建德 曾梓展 賴清德 嚴德發 台中榮總 淨零碳排 陳適安 蔡其昌 蕭美琴 淨零台灣

相關新聞

面對全球暖化、極端氣候的挑戰，台灣身為地球公民的一分子，責無旁貸。中央社在邁向百年之際，一本專業，建構淨零碳排網站，以國際報導為經、國內報導為緯，提供第一手、即時的淨零趨勢、法令與科技新知，帶領讀者與國際社會同步，邁向低碳未來。

Logo設計理念：結合中央社企業識別（CNA）及兩個無限符號（∞），象徵對環境永續付出、循環不懈的承諾。

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明。當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。

友站連結