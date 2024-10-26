中榮42週年院慶 副總統讚領導淨零碳排挑戰

（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中榮總今天歡度42週年院慶，副總統蕭美琴表示，中榮在台灣整體醫界面對淨零碳排挑戰中，扮演領導者角色，淨零碳排不僅是目標，更是對環境永續的承諾，樂見中榮團隊和政府站同一陣線。

台中榮總42週年院慶國際醫學研討會今明兩天登場，蕭副總統、退輔會主委嚴德發、衛福部政務次長呂建德、民進黨立委蔡其昌、台中市衛生局長曾梓展、中榮院長陳適安等人出席開幕式，副總統還表揚中榮服務40年績優員工，並與陳適安一起切下生日蛋糕祝賀。

蕭副總統致詞表示，中榮從照顧榮民、榮眷的任務型醫院，逐步擴及一般民眾，配合政府政策從事海外醫療，在陳適安和中榮團隊努力下，成為享譽海內外的國家級醫學中心，同時是台灣人道關懷的外交醫療尖兵。

為了因應氣候變遷、社會韌性和健康促進挑戰，邁向永續發展，副總統指出，總統賴清德成立了國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會和健康台灣推動委員會，事實上3個領域也都和中榮有不可分割的共同使命。

副總統說，其中外界對全社會防衛韌性委員會有誤解，以為是全民皆兵大家拿一把槍，其實是錯誤認知，她經歷了SARS，年紀輕的也經歷了COVID-19挑戰，過程中，為了守護台灣人民健康與安全，不僅要醫護藥界投入、照顧者投入，更需要產業如口罩國家隊、鄰里間物資配送，甚至許多科技人士開發的App，協助國家物資順利配送到需要的國人身上，每個挑戰都需要全社會的力量，當然醫界更扮演不可或缺的角色。

副總統強調，看到中榮在台灣整體醫界面對淨零碳排的挑戰中，扮演領導者的角色，醫療機構作為社會的支柱，除必須負起社會責任，更需重視醫療產業對環境影響，淨零碳排不僅是目標，更是對環境永續的承諾，樂見台中榮總團隊和政府站在同一陣線。（編輯：謝雅竹）1131026