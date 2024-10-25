空污論壇台中登場 環境部盼淨零轉型成發展新動能

（中央社記者蘇木春台中25日電）第7屆空污論壇今天在台中舉辦，環境部次長沈志修會中表示，空污治理與減碳息息相關，2050淨零排放是大型轉型工程，需要產官學界三方共同合作，讓淨零轉型成為台灣發展新動能。

論壇由中台灣教授協會及台中市醫界聯盟今天在台中舉辦，環境部次長沈志修、中台灣教授協會理事長楊聰榮、台中市醫界聯盟常務理事林子賢與產官學界代表皆到場。

論壇透過產業於空污下的因應策略、高科技技術用於交通與空污管制、空污防制減碳技術策略、空污下的國民影響及應對策略、縣市府因應空污之防制計畫等5項議題對話，匯聚產官學界了解各方研究及推動成效。

沈志修以「我國氣候法制與空氣污染防制之推動」為題進行專題演講，他表示，空污治理與減碳工作息息相關，近年因氣候變遷，政府推動調適行動計畫，行政院各部會也分工推動各項行動方案，並訂定淨零轉型階段目標，提出能源、產業、生活與社會轉型，以及科技研發、氣候法治等治理基礎。

提到明年將開徵的碳費，沈志修說，碳費是減量工具，不是財政工具，以減量為出發點，兼顧過渡轉型；針對空污治理，則務實加嚴空氣品質標準，並參考國際階段目標，搭配淨零減碳路徑，擴大減污力度。

沈志修表示，2050淨零排放是跨世代、跨領域、跨國際的大型轉型工程，除了公部門努力，還需要產業界龐大能量與學術人才，透過三方共同合作，就是台灣成功的關鍵，讓淨零轉型成為台灣發展新動能。（編輯：陳政偉）1131025

第7屆空污論壇25日在台中舉行，論壇透過產業於空污下的因應策略、高科技技術用於交通與空污管制、空污防制減碳技術策略、空污下的國民影響及應對策略、縣市府因應空污防制計畫等5項議題對話，匯聚產官學界了解各方研究及推動成效。中央社記者蘇木春攝 113年10月25日