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聯合國碳排報告：中國印度占比大且增幅最高

2024/10/25 01:35:32

中國海南省濱海工業區。（中新社）

中國海南省濱海工業區。（中新社）

（中央社記者田習如布魯塞爾24日專電）聯合國環境規劃署發布年度全球溫室氣體排放報告，中國、美國、印度仍為排放量全球前3大，其中印度2023年較2022年增排6.1%、中國增排5.2%，為全球主要國家最高。歐盟27國則減排7.5%。

根據聯合國環境規劃署（UNEP）今天發布的溫室氣體（GHG）排放報告，全球去年排放量共571億噸二氧化碳當量（tCO2e），較2022年成長1.3%，高於2010至2019年的平均成長率。

全球排放量有68%來自能源使用，包括電力26%、交通15%、產業11%、石化生產10%和建築6%；農林業等則占18%。

在個別國家中，2023年以中國160億噸二氧化碳當量占全球排放量30%為最高，美國占11%，印度占8%、歐洲聯盟（EU）27國合計占6%，俄羅斯占5%。若看人均排放量，則俄羅斯以人均19噸二氧化碳當量排第一，美國人均18噸排第二，中國人均11噸為第三。

再以排放量增減來看，印度、中國2023年大幅增排，歐盟減排成效最顯著，美國則減排1.4%。

合計20國集團（G20）不含非洲聯盟（AU）占了全球溫室氣體排放量77%，去年成長率1.8%也高於全球平均。

聯合國環境規劃署執行長安德森（Inger Andersen）透過新聞稿敦促所有國家「請不要再增加熱空氣」， 她呼籲透過將在11月舉行的聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29）強化氣候行動，設定更高的國家自主貢獻（NDCs，即自願承諾減排）目標，並迅速落實。（編輯：楊昭彥）1131025

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