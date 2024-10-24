碳有價時代 政府擬建平台引導保險資金推深度節能

（中央社記者劉千綾台北24日電）台灣碳費將開徵，經濟部次長連錦漳表示，為引導保險資金推動深度節能，未來會和金管會、環境部建立平台，向業者分享資訊。環境部長彭啓明指出，與業者已達成共識，引導保險資金進入節能可創造3贏，共同降低台灣的碳排。

國家氣候變遷對策委員會第2場會議今天下午在總統府舉行，連錦漳在會中報告提出「深度節能行動方案」，將以3階段行動，帶動公私部門進行深度節能。在擴大能源技術服務（ESCO）產業方面，將透過政府作保，協助ESCO取得融資外，也有保險專案理賠降低風險，吸引更多ESCO業者協助用戶省電。

連錦漳在晚間的會後記者會表示，經濟部與金管會、環境部，已和壽險公會開會討論投資、保險等2個方向，業者也表達高度興趣，經濟部會和環境部、金管會建立平台，逐一向壽險公司分享訊息。

彭啓明說明，環境部已向國發會爭取綠色成長基金，金額約新台幣100億元，鼓勵減碳、循環經濟等發展。綠色金融方面，保險業、壽產險業都有相關資金，可以協助業者導入ESCO，已和壽險公會達成不錯的共識，正在收尾階段，希望未來1、2個月會有明確的案例。

彭啓明說，深度節能方案由公部門先行，之後逐步往下擴散，未來有約2600家企業參與，屬於用電、排碳大戶，未來可以善用保險資金量能，縮短資金取得時間，帶動台灣節能產業發展。

彭啓明表示，如此一來可創造3贏，包括用戶可以省電、ESCO技術提升、保險業資金可以留在台灣，共同降低台灣的碳排；未來創投公會也願意加入，藉由引導金融資源進入節能減碳，是一個很好的方式，明年台灣將進入排碳有價時代，銀行業對於減碳投資也很有興趣。

總統府副秘書長張惇涵補充，國泰金控投資長程淑芬表示，隨著台灣即將開徵碳費，希望政府搭建平台，協助企業導入ESCO，或是讓企業界和金融業合作時，更了解彼此需求，創造雙贏空間。

張惇涵指出，在討論深度節能的過程中，多位委員都有反映公正轉型的重要性，尤其是節能家電的補助，對於真正的最低收入戶可能用不到，一台節能冷氣機補助後要價1、2萬元，但仍有人無法負擔，因此會繼續使用耗能家電，導致要繳更多電費。

張惇涵表示，有委員關切，男性的綠領人才是女性的3倍，性別不均衡是公正轉型中重要的一環；另也要推廣能源資訊管理系統（EMIS），照顧到更多群族，不要遺漏任何人。

此外，在建築節能方面，地球公民基金會董事長李根政在會議上指出，汰換家電政策與建築節能改造，可結合環境部的用電行為改善進行合作，共同達成深度節能目標。

李根政認為，應建立嚴謹的第三方績效查驗制度，而碳費收入能用以鼓勵產業節能投資達標；針對家戶節能，不能僅靠汰換電器，應透過系統性、跨部門的結盟，例如改善通風隔熱系統、安裝家戶智慧電表，或是串接電器資訊整合平台，讓家戶可以即時掌握用電情形。（編輯：林克倫）1131024