彭啓明：減碳新目標年底前完成設定

（中央社記者楊淑閔台北24日電）環境部長彭啓明今天表示，減碳新目標的設定將會以2030年要減碳44%的日本為標竿，正在努力中，預計年底前應該會完成。

國家氣候變遷對策委員會第2場會議今天在總統府舉行，會後召開記者會，有關2個月內擬訂減碳旗艦行動計畫，以完成設定2032年減碳新目標的任務，受到關注。

媒體提問數據為何，彭啓明說，國際每5年1次訂定目標，但是數據要逐年計算，總統府是用8年來設定2032年為目標，所以會有2032年的目標設定跑出來，且2030、2032、2035年的目標會同步出來。

他指出，過去有2030年比2005年（基準年）排放量減24%加減1個百分點的減碳目標，但因由下而上突破此目標還不夠，現在正在努力研提由上而下的減碳旗艦計畫中，近幾個月行政院已召開10場會議，大概再花2個月完成，預計明年1月出來。

媒體追問，氣候變遷因應法規定環境部必須在今年提出第3階段溫室氣體管制目標，如果2030、2032、2035年的減碳新目標明年初才提出，可能違法。彭啓明說，應該沒有，像是經濟部推動深度節能1年省1000萬公噸，其他計畫也正在嚴格進行中，要有數據出來，預計年底前應該會完成、對外公布。

有關碳費運用，彭啓明強調，空污與溫室氣體不一樣，預計碳費1年徵收新台幣60億元，不是600億元，會注重公正永續轉型的運用，包含用於幫助勞工轉職等面向上。

另外，彭啟明說，有向國發會申請綠色成長基金，希望明年1月進行，約100億元，用於鼓勵投資在減碳、循環經濟方面，像是經濟部的深度節能報告會有近2600家業者投入，這類投資可產生三贏效果，促進台灣排碳量降下來，這是金融導入節能減碳很好的方式。

三贏包含醫院或企業推動減碳，可以省錢；能源技術服務（ESCO）的廠商可以努力開發新的技術，擴大量能；保險業可以把錢留在台灣好好做投資。（編輯：管中維）1131024