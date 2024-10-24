總統：2025年1月氣候變遷委員會 提2032減碳新目標

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統賴清德今天說，要從「公部門以身作則、引入民間能量挹注節能、鼓勵全民參與節能」等3方向，達成節能目標；總統表示，明年1月、也就是下一次的國家氣候變遷對策委員會議，將提出台灣2032年的減碳新目標。

賴總統今天下午主持「國家氣候變遷對策委員會第2次委員會議」，總統府副秘書長張惇涵、發言人郭雅慧、環境部長彭啓明、經濟部次長連錦漳晚間舉行會後記者會，說明總統對會議的結論與裁示。

賴總統在會議結論提到，針對設定2032減碳新目標，環境部今天已報告相關規劃，明年世界各國將提出下一期2035年的第2版國家自定貢獻（NDC），台灣一定要和世界同步，明年1月、也就是下一次的委員會議，將提出台灣2032年的減碳新目標，進一步凝聚共識。

總統說，要審慎盤點現階段政策執行瓶頸，誠實面對挑戰、務實提出對策、踏實解決問題。台灣減碳新目標要更有迎頭趕上的決心、更務實因應的政策、更貫徹落實的執行力。

賴總統請環境部主責，加速完成能源資訊平台的建置，也請委員參與建置過程討論，大家目標一致，要讓台灣社會可以在共同事實基礎上理性深度討論。

另外，賴總統今天聽完環境部及經濟部的報告後裁示表示，感謝行政院即將籌組公部門永續長聯盟，由上而下展現決心，為國家的永續發展努力。

總統認為，國家有淨零排放的目標，中央各部會及地方政府也要有各自目標，加速完成2項工作，第一、完成內部碳盤查，例如用水、用電、用油等都要比照民間辦理；公務車電動化要如期在2030年完成；公部門無論新舊建築，都要率先完成「建築能效標示」，並且設定完成目標年以及每年績效指標，引領民間一起行動。

賴總統說，第二、要提升綠色採購。除了年度都有特別編列的綠色採購以外，中央政府要以身作則，年度中央政府總預算也應用逐年提升適度比例來進行綠色採購，目前設定目標是2030年，要提升到10%，且可以進一步討論是否能有更高比例。

總統表示，「節能」關鍵第一步，除了需要各部會全力投入，也應思考妥善運用行政規範引導，公私夥伴協力開創嶄新商業模式，協助達成4年節電206億度的目標。

總統認為，節能目標要從3方向努力，第一、公部門以身作則，各部會動起來，積極促進公營事業導入能源技術服（ESCO），建立實際績效和模式，加快國內節能進程。在確保個資安全前提，善用能源資訊管理系統，詳細分析數據，才能有效善用節能投資，讓設備改善跟深度節能效果，發揮到最大。

賴總統表示，第二、引入民間能量挹注節能，在人力上，結合民間專家力量，儘速成立輔導團隊；在財務面，積極促成金融和保險業參與，為節能項目提供資金保障，擴大節能規模。

總統說，第三、鼓勵全民參與節能，推動汰舊換新、採用高效能家電，這是改變大眾行為的開端，要讓節能減碳行為，融入每個人日常生活，共同塑造一個更永續、更低碳的社會。（編輯：林克倫）1131024