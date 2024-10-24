彭啓明：設定2032減碳新目標 2個月內研提旗艦計畫

（中央社記者楊淑閔台北24日電）環境部長彭啓明曾表示，2032年減碳目標增至40%。他今天指出，將研訂2032年減碳新目標。但他未說明數據，預計在2個月內研提減碳旗艦行動計畫與新目標。

國家氣候變遷對策委員會第2場會議在總統府舉行，彭啓明以委員會執行秘書身分，報告「第一次委員會議列管事項辦理情形」，共計6大重點。

彭啓明之前接受網路媒體訪問時，首度說出2032年減碳目標增至40%，8月22日環境部「1週年部慶-智慧開拓 攜手啓航」記者會簡報時並正式提出此目標。

彭啓明今天簡報時說，第5點「設定我國至2032年減碳新目標」最重要。但是這次他沒說出數據，而是說明將透過由下而上、由上而下設定新目標。

首先將請各部會就能源、製造、運輸、住商、農業、環境等6大部門產業，由下而上盤點整合轄下機關（構）、國營事業與主管目的事業等提出減碳行動計畫，核實估算2030與2032年減碳效果（低標）。

同時由上而下，擬定減碳旗艦行動計畫與新目標。他指出，包含盤點國科會淨零科技推動小組科研成果，挑選可具體應用、商業化項目，轉為行動計畫。由行政院永續會淨零專案小組會要求各部會就所提6大部門減碳行動計畫，研提優化精進方案，再提升減碳效果。

行政院永續會淨零專案小組會擇定減碳旗艦行動計畫項目，請主政部會2個月內研提具體作法，責成首長策略會議評估後，提交專案小組政策決定，納入相關部會預算執行。

除以上第5點，針對第1次委員會議列管事項的另5大點，則包含「持續加強台灣因應氣候變遷風險的調適及減緩機制」、「審慎思考、評估，台灣可以追求跳躍發展的機會」、「有關高溫、旱澇等極端氣候對於國人及產業的嚴重威脅，應從各面向採取積極作為、預作準備」，以及「維持電力系統的安全」、「能源資訊充分揭露並建立平台」。（編輯：管中維）1131024