永續長聯盟11/23首開共識營 3領域提升綠色支出

（中央社記者楊淑閔台北24日電）環境部長彭啓明今天表示，公部門永續長聯盟要在2024到2025年公共工程等3大領域提升政府綠色支出，其中綠色採購占比2030年要達10%，11月23日將召開首次永續長共識營會議。

國家氣候變遷對策委員會第2場會議在總統府舉行，彭啓明報告「公部門永續長聯盟推動進展」，預計首度召開永續長共識營會議後，後續持續辦理，並舉辦多元培訓增能活動，落實台灣綠色成長淨零轉型。

彭啓明說，行政院已快速核定政府單位設置永續長聯盟，目前行政院由副院長鄭麗君擔任永續長，他擔任秘書長，並由各部會副首長、各縣市政府副首長擔任永續長組成，目前名單大概確定，將與民間企業對接，共同落實綠色成長及2050淨零轉型目標。

永續長的4大任務，包含提升永續治理能力、整合機關永續事務、促進文化變革與創新思維，以及加強公私夥伴關係。優先推動內部碳盤查完成，以大項為主，還不用到驗證階段；汰換燃油車輛，公務車全面電動化；完成建築能效標示，朝向近零碳建築發展；提升綠色採購，打造減碳生態系；公私部門交流，革新組織文化。

他並說，第1階段（2024到2025）重點推動項目將提升政府綠色支出作法，包含國發會主管的公共建設計畫經費，以2023年度為例，規模約新台幣5870億元，2025年試行、2026年全面實施從上位計畫管控減碳效益。

其次，政府每年公共工程採購金額8778億元，將遵循工程會與環境部共同訂定的減碳指引，輔助機關建立低碳採購需求，例如鋼筋、水泥都要採買低碳材料，並建置工程碳排放量估算系統。

再者，政府1年的採購業務費約4208億元，2023年政府綠色採購占業務費預算的3%，設定2030年目標為10%，加上擴大民間綠色採購金額，總計可突破1650億元。

另外，要推動優先購買對環境衝擊少的綠色標章產品，包含公務員出差優選環保標章旅館、使用可回收水瓶等。

彭啓明稍早說，英國已提出2021到2025年7大綠色政府承諾，例如2027年前實現公務車（含貨車）100%零排放等，新加坡政府也提出2045年淨零路徑3R對策，包含使用低碳替代能源、減少營運排放、開發新技術移除碳等，所以成為公部門永續長聯盟推動綠色政府參考對象。（編輯：管中維）1131024