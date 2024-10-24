總統：最好能源是節能 願與中國等國面對氣候變遷

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統賴清德今天說，最好的能源是節能，政府會逐步推動節約能源政策，鼓勵各行各業推動「深度節能」，從高排放企業到醫院、學校，甚至是家庭、個人，都需要參與。

賴總統說，必須團結力量，打造一個足以應對挑戰、並與國際接軌的強韌台灣。同時，「也願意和包括中國在內的世界各國，持續加強合作，共同面對氣候變遷的挑戰。」

賴總統今天主持國家氣候變遷對策委員會第2次委員會議，他致詞提到，不久前來襲的山陀兒颱風，是有紀錄以來，第一個在10月份，於高雄登陸的熱帶氣旋，更測得17級以上的陣風。如何因應氣候變遷的衝擊，是國家韌性及永續發展的重大考驗。

他說，全球面臨越來越嚴峻氣候變遷挑戰。2015年的巴黎協定，要求各國每5年必須更新一次的國家自主貢獻（NDC），2021年聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（UNFCCC COP26）已要求各國增加頻率，每2年更新一次，加快全球減碳進程。而世界各國下一輪NDC更新時間就在明年的年初。

賴總統表示，月初碳費制度正式上路，明年即將開徵，這就是具體的一步。戰略方向非常清晰，就是要推動「第二次能源轉型」，確保能源供應穩定與韌性。除了要發展多元綠能來開源，更要推動深度節能，以及促進儲能技術的應用，促進下一代產業的轉型和發展，強化台灣因應氣候變遷的調適機制，並尋求永續綠色成長機會，穩健邁向2050淨零排放目標。

賴總統表示，台灣身為全球技術供應鏈重要角色，有必要加大氣候行動，提升產業國際競爭力，並加速接軌國際NDC步伐。要檢視2030的目標，要有更大企圖心突破瓶頸，重新設定2032和2035年，更加積極減碳新目標。

他說，「最好的能源是節能」。台灣的經濟發展需要產業和外資持續在台投資，也就需要穩定的電源。節約能源會比開發電源更有效率，是最具成本效益重要方式，也是直接有效減碳策略之一。「多節約一分能源，就可以多減少一分碳」。

總統表示，去年聯合國氣候變遷會議COP28結論之一，就是要在2030年，讓能源效率年均改善率，從2%提升至4%，提升能源效率已是邁向淨零排放的國際共識與趨勢。

他說，未來政府會逐步推動節約能源政策，鼓勵各行各業推動「深度節能」，從高排放企業到醫院、學校，甚至是家庭、個人，都需要參與。

賴總統形容，推動「深度節能」不能只有政府投入，而是像經營一支棒球隊，必須有各個角色參與，才能夠組成好團隊。

他說，能源技術服務（ESCO），就是球隊的分析師與訓練師，替企業量身制定最具成本效益的節能計畫，確保每一分投入經費，達到最佳節能效果。

總統表示，未來「深度節能」推動需要ESCO的參與，讓陣容更加堅強。政府會與產業合作，提出投資獎勵、投資抵減、政府補助等方法，協助產業節能。

他說，政府也會與保險壽險業者合作，推動ESCO機制，提供資金幫助改善設備、改進生產流程，節省下來的電費再回饋到投資方；收取的保費將會用在國家建設上，形成良性循環經濟。

總統表示，當前全世界都面對極端氣候與減碳的挑戰，但他相信，只要大家同心協力，落實創新轉型改變，就可以迎來世代永續成長的機會。

賴總統說，除了借重委員會顧問和委員的專業，多元討論、集思廣益；也會借鏡英國、日本等國家，在綠色成長上，創新且務實策略。透過公部門與各行各業一起行動，加速推動台灣的淨零碳排。（編輯：謝佳珍）1131024