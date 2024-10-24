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東元合作臻鼎拚PCB低碳節能 目標年減碳逾5千噸

2024/10/24 15:12:16

東元與臻鼎-KY在24日簽署策略合作框架協議，推動印刷電路板（PCB）產業節能減碳和永續發展。圖左為臻鼎科技董事長沈慶芳，右為東元電機董事長利明献。（東元提供）中央社記者鍾榮峰傳真 113年10月24日

東元與臻鼎-KY在24日簽署策略合作框架協議，推動印刷電路板（PCB）產業節能減碳和永續發展。圖左為臻鼎科技董事長沈慶芳，右為東元電機董事長利明献。（東元提供）中央社記者鍾榮峰傳真 113年10月24日

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）機電大廠東元今天宣布，與PCB大廠臻鼎-KY將建立全面策略合作夥伴關係，推動PCB產業節能減碳和永續發展，雙方將以每年減碳5000公噸以上為目標。

東元下午透過新聞稿指出，雙方首波將在「智慧能源管理」計畫全方位合作，共同推動印刷電路板（PCB）產業的低碳節能和綠色轉型，合作範圍涵蓋東元為臻鼎-KY提供各種技術改善服務，與各種動力能源系統的整體解決方案。

在能源管理合作，東元與臻鼎-KY將優先試作太陽能、儲能系統建設與維護營運，同時對設備智慧健康運作的監測、預警、診斷、趨勢分析，也將陸續展開合作。

東元說明，東元廠房節能「減碳包」方案，已在2023年於臻鼎科技中國大陸深圳園區和秦皇島園區順利完工，落實每年電費節約規模相當於人民幣150萬元（約新台幣683萬元），年減少碳排放約1800噸CO2e（二氧化碳當量）。

東元董事長利明献表示，雙方合作案符合東元3年發展策略中的節能減碳規劃，更進一步攜手打造PCB產業的低碳生態系，雙方將以每年減碳5000公噸以上為目標。

臻鼎-KY董事長沈慶芳指出，此次合作希望利用東元的智慧化管理技術，協助臻鼎建立設備健康管理平台，以物聯網、雲端運算、大數據和行動通訊等技術，對設備運作狀態，進行生命週期服務，並提供節能、創能及儲能等綠色能源整合方案。（編輯：楊蘭軒）1131024

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