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門市布條回收變身時尚包 遠傳落實綠色循環經濟

2024/10/24 14:31:34

（中央社記者江明晏台北24日電）遠傳電信響應環保永續，將門市廣告廢布條回收再利用，連續兩年攜手設計品牌在台北時裝週亮相，除了將廢棄物翻轉成為時尚單品，也盼望帶動民眾關注循環再生和減碳議題。

遠傳電信今天發布新聞稿表示，今年再度與新創設計品牌Story Wear合作，將回收的門市廣告廢布條重新打造為手提包、手機掛繩等時尚配件，於10月中旬台北時裝週走秀獲得關注；另將廢布條製作成環保花針，作為時裝秀來賓禮品，支持青創藝文產業發展，響應經濟部「社會創新採購計畫」。

遠傳今年宣布推出「循環經濟共享平台」，透過建立閒置設備循環再利用平台，讓數千家的供應鏈夥伴、每年數百億元的採購金額，成為推動循環經濟的重要力量。

此外，遠傳是全台首家加入愛立信「環保回收計畫」的電信業者。遠傳指出，將淘汰的基地台進行清運、拆解和分類成電子材料，達成98%的基地台回收再利用率，2年間已成功回收超過500公噸的電子廢棄物。

遠傳也領先全台電信業，宣布全面採購再生材質製作的「環保SIM卡」，並改為半卡設計，減少塑料用量，規劃2025年起逐步發出給客戶使用，估最高能減少43%的碳排放，一年可省下相當66萬個寶特瓶塑膠使用量。（編輯：張良知）1131024

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