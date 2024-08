研究：單獨徵稅或補貼不夠 多項配套更能有效減排

(中央社巴黎22日綜合外電報導)今天發表的研究發現,單獨實施徵稅或補貼等氣候因應措施,對減少溫室氣體排放沒有重大影響,必須結合多項作法才能有效減排。

法新社報導,這項發表在「科學」(Science)期刊的研究,檢視橫跨6大洲、41個國家25年來的公共政策。

這項研究分析1500項能源、交通和營造產業的政策後,作成「發現僅有63項成功氣候政策案例,平均每項政策減少19%碳排量」的結論。

主導研究的德國波茨坦氣候影響研究中心(Potsdam Institute for Climate Impact Research)和墨卡托全球公域與氣候變遷研究所(Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change)指出:「研究顯示,單獨實施對燃煤電廠或內燃機汽車的禁令,並不會帶來重大減排效果。」

研究人員表示:「唯有精心設計政策配套,在徵稅或價格誘因與禁令一同實施時,才會出現成功案例,例如英國的燃煤發電或挪威的汽車(減排政策)。」

這項研究使用經濟合作暨發展組織(OECD)的新資料庫,並結合機器學習方法和既有統計分析的創新方法。

研究「發現63項成功的政策干預措施,共減少6億至18億噸二氧化碳排放量」。相形之下,根據聯合國估計,2022年人類活動一共排放574億噸二氧化碳當量。

各國必須於2025年2月前向聯合國提交「國家自定貢獻」(Nationally Determined Contributions),因此研究人員希望他們的研究成果能夠影響各國正在更新的氣候路線圖。

這些路線圖目的是為了讓「巴黎協定」(Paris Agreement)的最重要目標仍然有可能達成,即將氣溫升幅限制在相較工業化前水準攝氏1.5度以下。

研究第一作者科赫(Nicolas Koch)解釋:「我們的研究結果顯示,政策數量越多,成果未必會越好,正確的措施組合才是關鍵。」

「舉例來說,單靠補貼或法規是不夠的,只有搭配碳稅和能源稅等價格工具,才能成功大幅減排。」

然而,倫敦大學學院(University College London)的葛拉布(Michael Grubb)認為:「但是只專注在69項可以從統計上看出的大趨勢改變,他們忽略全球數以千計小成果所帶來的影響,以及許多雖然小但是可以累積而且影響力常會自行強化的措施。」

葛拉布承認這是「迄今為止最有水準的研究」。他補充說:「他們的結論認為,巨大影響需要多項政策結合,這是絕對有道理的。」(譯者:王嘉語/核稿:何宏儒)1130823