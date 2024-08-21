澳洲允建全球最大太陽能廠 部分能源出口新加坡

（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲今天批准打造「全球最大太陽能發電廠」計畫，將在其偏遠北部地區建設大型太陽能和電池農場，部分能源將出口到新加坡。

法新社報導，澳洲環境部長皮伯塞克（Tanya Plibersek）指出，這個巨大太陽能發電廠生產的能源將足以為300萬戶家庭供電，廠區將包括太陽能面板和電池農場，最終還會有一條連接澳洲與新加坡的電纜。

皮伯塞克說：「這將是世界上最大的太陽能發電廠，並宣告澳洲將成為全球綠色能源領域的領頭羊。」

這個占地1萬2000公頃的太陽能廠計畫名為「太陽電纜」（SunCable），地點位於澳洲陽光普照的北領地（Northern Territory），並獲得科技業億萬富豪、環保倡議人士甘農-布魯克斯（Mike Cannon-Brookes）的支持。

這項計畫每小時將提供4GW（Gigawatt，百萬瓩）的能源供國內使用，另外2GW的能源將輸往新加坡。

澳洲目前是全球主要煤炭和天然氣出口國之一，同時深受氣候變遷影響，面臨酷熱高溫、洪患及野火肆虐。

儘管澳洲是全球最熱衷採用家用太陽能板的國家之一，但歷代政府在全面擁抱再生能源方面進展緩慢。

根據最新的政府數據，再生能源占澳洲2022年總發電量的32%，而煤炭則占47%。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1130821