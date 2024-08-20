衛星Tanager-1成功發射 監測地球甲烷及二氧化碳排放

（中央社加州范登堡太空基地19日綜合外電報導）配備最先進美國國家航空暨太空總署（NASA）技術的衛星Tanager-1於16日成功發射順利進入預定軌道，將用於追蹤全球甲烷和二氧化碳排放。

碳產業新聞網站Carbon Herald報導，這顆創新的衛星發射標誌著更精確監測這些強力溫室氣體的重要一步，這些氣體是造成全球暖化的主要原因。

由Carbon Mapper聯盟開發的Tanager-1一旦全面運作，每天將對地球表面約13萬平方公里進行掃描。

Carbon Mapper是一個致力於透過先進技術應對氣候變遷的非營利組織。

這個組織以合作模式運作，合作對象涵蓋公共和私人機構，包括NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory, JPL）、星球實驗室公司（Planet Labs PBC），以及各種學術和慈善機構。

Tanager-1這顆配備先進技術的衛星是由星球實驗室公司打造，他們打算在未來部署第2顆Tanager衛星。Tanager-1配備噴射推進實驗室開發的成像光譜儀。

這顆衛星的成像光譜儀可以捕捉從地球表面反射的數百種光波長。大氣中各種物質，如甲烷和二氧化碳，會吸收特定波長的光，形成能被成像光譜儀偵測到的獨特光譜「指紋」。

這些紅外線訊跡使科學家能定位和測量大量的溫室氣體排放，從而加快減排策略實施。

Carbon Mapper的研究人員將分析Tanager-1所蒐集的資料，檢測具有甲烷和二氧化碳光譜特性的氣體排放，並定位來源。民眾可以透過Carbon Mapper的資料入口網站取得這些煙流的資料。

噴射推進實驗室主任雷辛（Laurie Leshin）表示：「Tanager-1上的成像光譜儀技術是NASA噴射推進實驗室40年來的發展成果，是獨一無二的技術。」

「這次公私合作所提供的溫室氣體排放源資料將是精確且全球性的，使所有人都能受益。」（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130820