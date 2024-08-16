中油與美國穀物協會簽MOU 合作生質燃料技術

（中央社記者曾智怡台北16日電）中油與美國穀物協會、美國在台協會今天舉辦「台美永續淨零研討會－生質酒精交通減碳的應用與展望」活動，針對永續航空燃料及酒精汽油進行技術交流。

中油並與美國穀物協會簽署生質燃料技術交流與推廣合作備忘錄（MOU），盼促進交通運輸油品低碳化轉型。

中油透過新聞稿說明，研討會主要探討生質燃料如永續航空燃油（SAF, Sustainable Aviation Fuel）及酒精汽油等，如何應用於航空產業及陸地運輸，以達成減碳目的。會中包括美、台、日、韓、新加坡及菲律賓等近百名專家學者分享研究成果，以及在世界各國以生質酒精推動交通運輸減碳的技術與經驗。

今天的開幕儀式，在行政院秘書長龔明鑫、美國在台協會農業組組長王睿珂（Erich Kuss）共同見證下，由美國穀物協會副總裁席福瑞斯（Cary Sifferath）與台灣中油董事長李順欽代表雙方啟動合作儀式。

雙方也在昨日，由席福瑞斯與台灣中油副總經理廖惠貞代表簽署生質燃料技術交流與推廣合作備忘錄。

中油表示，未來雙方不僅將共享生質燃料減碳的技術、研究、調查、數據，也將積極成立工作坊，並辦理座談會、技術培訓、考察、試驗計畫等，為台灣交通燃料的能源轉型，發展酒精汽油、永續航空燃料的理論與實踐，奠定扎實基礎。

席福瑞斯表示，台灣是美國第7大糧食出口地，雙方長期以來有著穩固、堅實的合作默契，此次率團來台交流生質酒精在交通減碳上的應用，希望共同為台灣永續淨零目標盡一份心力。

李順欽指出，台灣中油以「優油、減碳、潔能」3大策略執行低碳綠能轉型策略，引領各項前瞻技術發展，在交通運輸油品低碳化方面，包含陸運酒精汽油、海運生質燃料油、空運永續航空燃料等，雙方未來將攜手合作，為台灣交通淨零減碳開啟新格局。（編輯：楊蘭軒）1130816