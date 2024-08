酷暑凌駕經濟活動中斷 孟加拉電力需求增加

(中央社新加坡13日綜合外電報導)儘管孟加拉爆發致命的全國性抗議,導致工業和商業活動中斷,但資料顯示,孟加拉的用電需求在3週示威期間成長7%,因為家庭在酷暑中開啟空調來降溫。

路透社報導,自7月16日起,反對公務員職缺配額制度的抗議活動導致經濟活動大規模中斷,長期擔任總理的哈希納(Sheikh Hasina)8月6日逃離孟加拉。

儘管抗議使大多數經濟活動停滯,孟加拉電網監管機構的數據顯示,孟加拉電力需求在3週示威期間仍上升至每日平均3億1600萬度,較去年同期成長7%。

這比4至6月第二季的10.1%增幅慢,但較稍涼爽的1至3月第二季的3.3%增幅還要快。

這項資料顯示,孟加拉的用電需求成長如何由受到極端天氣影響的家戶推動。過去10年的電力需求成長率,孟加拉在人口超過1億的國家中最高。

這種由住宅用電帶動的電力消費成長,與印度和越南等其他開發中亞洲國家形成對比,在這些國家,工業電力消費是電力需求成長的主要動力。

擁有1億7000萬人口的孟加拉是僅次於中國的全球第2大成衣出口國,為包括沃爾瑪(Walmart)、海恩斯莫里斯(H&M)和颯拉(Zara)等全球零售商供應商品。

孟加拉能源經濟與金融分析研究所(Institute for Energy Economics and Financial Analysis)首席能源分析師阿蘭(Shafiqul Alam)表示:「儘管政局動盪,孟加拉的電力需求會繼續增加,因為它主要由家庭需求驅動。」

他指出:「我們正面臨較過去更長、更熱的夏季,這增加了家庭的冷卻需求。」他補充說,過去10年來,住宅電力需求的成長率是工業需求的2倍以上。

國際能源總署(International Energy Agency)的數據顯示,孟加拉的工業用電比例從2010年的56.7%下滑至2019年的44.8%;在2020年和2021年,家庭用電量還超過工業用電量。

分析師和產業專家表示,由於本地電力生產不足,加上孟加拉的再生能源發電量位居全球最低之列,這個國家的電力消費性質會確保持續對化石燃料有進口需求。

阿蘭說:「由於全球煤炭價格下跌,燃煤電廠使用率可能會增加,而煤炭價格具競爭力,會使天然氣在發電中的比例略微下降。」(譯者:王嘉語/核稿:陳政一)1130814