助醫療院所邁向淨零碳排 衛福部：114年將增預算

（中央社記者曾以寧台北13日電）醫療院所為國內非生產型產業中的能源消耗大戶，儘管國內已有75%醫學中心宣示減碳，仍有許多問題待解。衛福部長邱泰源今天表示，明年將增預算，助各級醫療院所推動減碳。

台灣永續能源研究基金會今天舉辦「2024健康永續X永續金融論壇」，由醫院、金融機構與技術單位同場分享，盼加速推動醫療產業淨零碳排。

衛生福利部長邱泰源今天在會上致詞，發展醫療品質，給人民最好照顧的同時，也要保護地球，衛福部今年起希望網羅更多綠色醫院、節能減碳專家加入團隊，帶動相關工作。

邱泰源表示，衛福部會協助各個醫療院所，跟隨環境部指引推動減碳工作，明年也將編列更多預算鼓勵醫院了解自身碳足跡。並已提出指引，讓從醫院到診所，都可以清楚如何配合國家政策達到淨零碳排。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，目前全台已經有85家醫療院所、包含全台75%的醫學中心，都簽署倡議書、合力推動永續工作，這些醫療院所共占全台6萬個病床，可說是台灣各行各業中跑最快、最積極的產業。

從簽倡議書到完成碳盤查，簡又新形容，就像體檢完成後，知道減肥需要減多少體重，但接下來困難的是技術與財務，因此基金會作為平台，邀集醫療體系、技術單位和金融單位，盼透過交流，共同努力。

身為總統府「國家氣候變遷對策委員會」顧問之一，簡又新說，日前委員會會議中，身兼召集人的總統賴清德在談話中，表達快速推動全台節能減碳工作的決心，要求訂立清晰的國家時間表，由總統帶隊、從上到下，提供更多財務支持各界進行淨零碳排工作。

TAISE台灣企業永續研訓中心秘書長、政大財政系教授周麗芳簡報指出，全球碳排放有4.4%來自醫療產業，台灣則有4.6%、高於平均；在2021年台灣非生產性質行業大用戶能源消費比較中，醫院為第1名、占16.76%，高於車站及軌道、學校等。

細看醫院內能源消耗狀況，周麗芳說明，醫院內部以空調設備占逾半，其次為照明設備；但以整體醫療部門而言，最大宗則的是供應鏈，包含原物料供應、員工通勤等等，占整體達7成。

周麗芳說，未來可朝增加再生能源使用、投資零碳建築與設施、永續運輸、提供永續食品、激勵生產低碳藥品、循環醫療及廢棄物管理、提升衛生系統效率7項行動減碳。（編輯：陳政偉）1130813