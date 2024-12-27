日本盼企業投資脫碳電力豐富區 促進產業群聚

（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相石破茂昨天在東京都出席一場座談會時，表明在活用核能發電的同時，也希望吸引企業到擁有豐富脫碳電力的地區投資。日本政府也彙整相關草案，希望本年度定案。

「讀賣新聞」報導，石破茂昨天出席在東京都丸之內地區舉行的「讀賣國際經濟座談會」（YIES）時提到此事。

石破茂提到，半導體等產業漸漸進駐推動海上風力發電的北海道與秋田縣等地，「希望吸引企業到擁有豐富脫碳電力的地區投資，並出現新的產業群聚」。

另外，石破茂也揭示，將階段性吸引設立生成式人工智慧（AI）數據中心。至於這將帶動電力需求大增，他說，「包含活用核能發電在內，將全力保護日本經濟免受能源限制影響」。

日本「時事通信社」報導，日本政府同一天也在首相官邸召開評估打造脫碳社會政策的「綠色轉型（Green Transformation，GX）實行會議」。

這場會議彙整國家戰略「GX2040願景草案」，內容包含在可再生能源及核電等「脫碳電源」豐富的地區，推動成長產業群聚的方針，未來將評估鼓勵措施，希望有助於兼顧日本脫碳與經濟成長。

這項願景草案是根據日本內閣會議2023年7月決議的國家脫碳戰略「脫碳成長型經濟結構過渡推進戰略」（簡稱GX推進戰略）所修訂，並明示盼於2040年達成的產業結構及企業布局等方向。

日本政府公開募集意見後，希望內閣會議能在2024年度內正式敲定。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1131227