推動淨零城市有成 陳其邁打造高雄為碳資產城市

（中央社記者洪學廣高雄24日電）推動淨零城市理念，高雄率先從法規、培育人才多方面著手，市長陳其邁表示，市府輔導企業以大帶小轉型，並透過淨零學院培育人才，盼將高雄從碳負擔城市轉為有碳資產城市。

高雄市政府力推淨零和數位轉型，不僅市議會去年率先通過高市淨零城市發展自治條例，成為氣候變遷因應法公布以來，首部地方淨零法規。市府成立淨零學院更已屆滿週年，開設上百堂課，3650人次受訓，成效有成。

陳其邁 接受中央通訊社專訪表示，淨零學院主要有三大主軸，包括南方人才培育、減碳技術交流、政策倡議，不僅發放1200多張國際證書，更獲得天下雜誌城市治理卓越獎，學院成立是為了協助產業面對轉型挑戰，市長更要以身作則，自己目前已拿到碳盤查、碳足跡計算、碳中和內部查驗員、永續金融等4張國際證照。

台灣碳權交易所去年8月在高雄軟體園區成立，陳其邁認為，以後是碳定價的時代，簡單講就是以前的環境外部成本內部化，高雄作為鋼鐵石化重鎮，未來銷往歐盟要課徵碳關稅，國內則有碳費，所以在鋼鐵業來看，不是說生產多少賣多少，而是以排碳多少衡量生產，這對市府來說考驗嚴峻。例如歐洲電動車還面臨中國挑戰逐步調整策略，高雄碰到的問題則是傳產業有伊朗、中國低價傾銷，還有東南亞新興製程鋼鐵廠，「後有追兵、前有競爭對手」。

他說，市府希望企業在推動淨零轉型中能確保競爭模式，減碳固碳技術要由大型廠商帶動中小型，像是高雄螺絲等金屬製品轉型升級，二方面在石化業也希望逐漸往高值化轉型，比如原物料供應能作為高附加價值產品材料，過程中要不斷保持產品創新，也要落實減碳排碳相關工作，所以要完備法規條件，也要在技術協助中小企業。第三在人才培育內，也必須有足夠淨零人才，能夠把過去高雄從碳負擔城市，轉變為有碳資產的城市。

陳其邁說明，碳權交易所代表著碳資產將由市場驅動淨零轉型，且以高雄工業城市成為台灣碳交易中心，同時帶動國際查驗機構、碳盤查、減碳技術服務等產業進駐，進一步形成相關產業聚落，對產業轉型具典範效果，更可望透過碳權交易所活絡高雄在地碳經濟產業鏈。

他指出，交易所在做市場交易功能，但是對淨零學院來講要能協助廠商進行各項碳權計畫，學院也跟清華大學以及大型廠商、市府局處合作，還有各式不同合作計畫，讓淨零學院成為高雄淨零智庫，指導企業如何做。（編輯：孫承武）1131224