國發會：淨零趨勢未變 強化台灣優勢便無懼關稅挑戰

（中央社記者潘姿羽台北23日電）美國總統川普正在改寫全球經貿秩序，不過國發會副主委高仙桂指出，全球永續經營的趨勢未改變，數位與淨零永續將確保台灣產業的核心競爭力，只要持續強化這兩面向競爭力優勢，便無須懼怕這一波關稅挑戰。

高仙桂今天出席2025永續台灣論壇，她致詞時表示，川普新政是當前無法迴避的重要議題，淨零永續政策方面，川普政府做出諸多重大決定，包括退出巴黎氣候協定，終止抑制通膨法案，並削減淨零能源支出，放寬對化石燃料開採的相關限制。

許多人擔心全球永續經營的趨勢將反轉，不過高仙桂指出，目前並無其他國家明確表示要改變淨零轉型的方向，這也凸顯，氣候變遷直接威脅到人類生存，ESG已經成為全球各大企業核心價值的一部分。

高仙桂強調，台灣經濟發展目標不會改變，政府推動方向也不會轉向，在國際劇烈變局中，政府不僅提出新台幣880億元產業支持方案，更重要的是，確保台灣產業核心競爭力，而其中兩個關鍵詞便是數位與淨零永續。

高仙桂指出，只要持續強化台灣的數位與綠色競爭優勢，便無須懼怕這一波關稅挑戰，反而有可能在變局中創造新的機會，開拓新的商機。

高仙桂說明，今年1月，由總統府提出2030總體減碳行動計畫，預計投入1兆元的政府預算；對於企業與製造業者，將從鼓勵企業進行減碳，促進製程減碳，強化循環經濟的應用等3方向給予協助，並在技術、資金與人才面向支持企業。

技術方面，高仙桂表示，台灣在半導體與AI領域具備領先優勢，將透過科技賦能，推動產業數位轉型；政府提出第二次能源轉型政策，包括衝刺風光電、傳統能源轉換，氫能、地熱等新興能源開發，以及科技儲能、深度節能、建置電網，政府將投入前端的先進科技，有試驗場域，同時鼓勵民間資金的投入。

至於資金面，金管會已推動「綠色金融3.0」，現正進入轉型金融階段。高仙桂表示，只要企業在能源效率提升或循環經濟方面有所作為，政府將透過政策工具，例如國家信用保證制度，鼓勵金融機構投入更多投融資資源，預計到2030年可帶動5兆元投資。

人才則從多元管道著手，國家環境研究院已與18所大專院校合作，建立綠領人才培育聯盟，強化相關課程。同時，經濟部與環境部針對轉職與職能提升提供相關培訓，並鼓勵新創投入淨零產業，以提升整體綠色競爭力。

高仙桂表示，現在是充滿挑戰與機會的時代，希望台灣企業在既有的競爭優勢基礎上，透過政府支持與企業本身韌性，迎向下一階段的綠色成長。（編輯：楊蘭軒）1140423