黑松啟動包材革命 打造食安到環安永續革命

（中央社記者何秀玲台北14日電）黑松沙士，這瓶全台最長青的碳酸飲料，自1950年上市，從早年的玻璃瓶，到80年代開始生產PET瓶飲料至今，閃著琥珀色的氣泡，黑松沙士裝在一瓶瓶的寶特瓶中，見證了台灣的包材史。

當大家還在重視食品安全時，黑松董事長張斌堂早已看到寶特瓶對環境的危害，並積極應對未來時代永續（ESG）的要求，「黑松下一個百年，在產品開發不能光注重好喝而已，還要注意是否對環境造成衝擊。」他提出「從食安到環安」理念，背後醞釀的是一場「Bottle to Bottle（瓶子到瓶子）」的包材革命。

張斌堂說，台灣食品的包材，無論是寶特瓶、鋁箔包、玻璃瓶或是罐頭、鋁罐，都是100%可回收；不過寶特瓶最讓大家最關注議題，是造成海洋污染、並會讓海洋生物吃下有害塑膠微粒的兇手之一。

「根據政府現行政策目標，必須在2030年前達到碳排放減半，並在2050年實現零碳排。黑松作為上市公司，在推動ESG時，必須更嚴格遵守碳排規範。」張斌堂說，這促使黑松在開發產品階段，不僅得考量透過更換設備，降低生產過程的溫室氣體排放，更需從包材的設計和選用著手，以減少碳足跡。

張斌堂指出，「要有效減少碳排和環境衝擊，關鍵在實現『Bottle to Bottle』循環模式，也就是將回收的廢棄寶特瓶，再生為符合食品級標準的全新容器。」他近期受邀參與衛福部食藥署座談會時，就曾提出此觀點。

他表示，進入下一個世紀，企業要正視環境衝擊，並根據時代轉變調整企業經營；「但是我們面臨困境是，衛福部管食安、環境部監管碳排議題，但兩者監管框架尚未完全整合。」

張斌堂進一步指出，儘管台灣有全球最完善的回收分類系統，回收率已達100%，可是對於回收再製產品法規標準，卻是全球最嚴苛，這使得「Bottle to Bottle」的落實，面臨極大挑戰。

「以歐盟為例，早已允許成員國在寶特瓶生產中添加30%再生料，這在國際間已是成熟做法。」台灣衛福部目前也已開放使用R-PET（Recycled PET，再生聚酯）在食品飲料包裝。他說，當環境部推動減碳政策的同時，若能與衛福部協調出兼顧食安與環保的標準，例如參考國際規範制定再生料比例，不僅能達成2030年減碳目標，更能創造永續與安全的雙贏局面。

除了再生材質的應用外，近年國際飲料大廠也掀起「無瓶標」風潮，這也是黑松近期持續關注的減碳議題。他說，去除瓶身標籤，不但可降低回收困難度，更能降低塑料使用量。

張斌堂分享說，前一陣子公司員工到韓國釜山旅行，發現韓國已有飲料大廠推出瓶身完全沒資訊的飲品，只印在包裝箱上，這引發團隊思考推出類似環保設計的可能性。

他進一步指出，「最近同業也推出無瓶標礦泉水，我們也可以（推無瓶標水）啊，但考量雷射在瓶上的資訊，有時會看不太清楚，我們想出替代方案。」

張斌堂說，若將成分等資訊改用二維碼（QR code），印在瓶蓋上或自動販賣機上，只保留有效日期於瓶身，消費者掃碼即可獲取完整資訊，仍舊保有知情權；但現行法規要求，成分必須直接印刷在瓶身，這需要政府跨部門協商鬆綁。

他認為，「永續概念很多東西都可以做，只是有一些技術面須突破。」談起這場正默默興起的包材革命，張斌堂語氣有掩蓋不住的期待和使命感，因爲黑松正站在這波革命浪潮的前端，將在下個百年寫下永續新篇章。（編輯：張良知）1140414