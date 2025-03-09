台灣國際蘭展首日女性免費 入園人次約上屆3倍

（中央社記者楊思瑞台南9日電）2025台灣國際蘭展昨天起對外展出，配合婦女節女性免費入場，台南市政府統計首日入園近4萬5000人次，約為去年首日的3倍；美國在台協會高雄分處長張子霖今天也帶家人前往參觀。

在台南市後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（台灣蘭花生物科技園區）舉辦「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」，昨天起至23日開放民眾購票參觀，由於開園首日適逢國際婦女節，推出女性免費入園。

台南市政府今天發布新聞稿指出，女性免費入園帶動許多民眾攜家帶眷前往，統計昨天共有近4萬5000人次入園，是去年首日1萬3000餘人的3倍左右。

台南市政府指出，在7日舉辦的開幕典禮，已有來自聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、智利、加拿大、奧地利、新加坡、菲律賓、日本、紐西蘭等10國的17名國際使節造訪，美國在台協會高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）今天也帶著全家人前往展場參觀。

市府指出，各國際使節對這次台灣國際蘭展內容皆表示肯定，認為展覽不僅呈現絢麗多彩花卉藝術，還結合高科技元素，充分展現產業未來發展潛力。

市府指出，台南是台灣蘭花產業重要基地，不僅展現卓越栽培技術與研發實力，還成功將人工智慧與淨零排放技術融入產業，為全球蘭花市場樹立新標竿。

市府指出，本屆亞太蘭花會議與台灣國際蘭展首次合併舉辦，為期16天活動吸引34個國家參展，規劃50場專業論壇，涵蓋蘭花育種、栽培、科學研究與產業永續發展，期待透過蘭展及亞太蘭花會議，促進更多國際合作，深化全球蘭花貿易與技術交流。（編輯：李淑華）1140309