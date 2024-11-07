中火二期擬提前至2034年底完工 每年再減煤300萬噸

（中央社記者曾智怡台北7日電）中火二期環評通過引發關注，行政院長卓榮泰明天將親赴台中電廠訪視。經濟部強調，中火二期機組「增一拆一」承諾沒變，時任立法院副院長蔡其昌曾提出2035年台中「無煤城市」目標，以目前進度來看，有望提前至2034年底前完工。

台電也預估，自2031年開始，每年可再減煤300萬噸。

環境部10月30日通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環評審查，台中市長盧秀燕關切目前未看到空氣污染減量具體承諾，並呼籲中火二期應比照一期辦理，機組「增一拆一」。

據透露，卓榮泰明天將親赴台中電廠，聆聽地方心聲，並說明台中電廠二期燃氣計畫初衷，意即早日換氣、減煤，目標是不要用煤。

經濟部表示，回顧2018年爭論點在燃煤污染多，但至今「減煤」已有達成實質成效；第二階段進入「換氣」，則因爭執先建後拆而拖延15個月，如今若爭執又繼續，恐進一步延宕台中電廠換氣減煤時程，卓榮泰不希望先建後拆又變成政治攻防話題。

經濟部指出，蔡其昌曾提出2035年台中成為無煤城市目標，以現在工程進度、環評狀況來看，有機會提前在2034年底前完工，台電也預估2031年開始，每年可再多減煤300萬噸。

經濟部強調，邏輯一直是增氣減煤，過去已減煤600萬噸，現在等到台中一期計畫2025、2026年機組陸續上線就能持續減煤，「蓋一台拆一台」承諾沒變。

目前台中燃煤機組裝置容量55萬瓩、新燃氣機組120萬瓩，發電量約2倍之多。經濟部表示，台中目前發電量已小於用電量，現在隨著台積電、美光等半導體大廠赴台中設廠，未來便可讓新機組發電直送工廠，減少電網耗損。

依照台電規劃，推動台電燃氣計畫後，未來台中電廠既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部轉為緊急備用。

對於立委關切「不用又不拆」道理何在，經濟部指出，台電須符天災等條件才會使用，且一年有720小時時數限制；以已除役的興達1、2號機來看，今年至目前各運轉22小時、37小時，皆為測試用，保留燃煤機組是為當國家遇到重大危難、天災時，達到買保險作用。

至於有沒有可能進一步退讓、多拆機組，經濟部表示，環評會議確實有討論過，但委員認為留著可兼顧安全，且不影響空間使用；「增一拆一」除希望讓換氣計畫往前走，一方面也是基於台中電廠需要施工空間。（編輯：楊蘭軒）1131107