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卓榮泰：綠能與新增燃氣電廠 足夠因應AI半導體用電

2024/10/29 10:25:54

立法院會29日邀請行政院長卓榮泰（圖）率相關部會首長列席，就能源配比及電價政策專案報告並備質詢。中央社記者謝佳璋攝 113年10月29日

立法院會29日邀請行政院長卓榮泰（圖）率相關部會首長列席，就能源配比及電價政策專案報告並備質詢。中央社記者謝佳璋攝 113年10月29日

（中央社記者王揚宇台北29日電）關於能源政策，行政院長卓榮泰今天受訪表示，政府目前最大努力的方向，仍是在發展多元綠能，2030年以前新蓋出來的新燃氣電廠，以及多元綠能的發展，仍足夠台灣現在面臨半導體、AI的使用電量，政府也一直對民生跟產業用電提出安全無虞的保證跟努力。

卓榮泰今天應邀至立法院進行能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對明年核三廠2號機除役、能源配比分配以及企業界喊話要用核電等議題，作相關說明。

卓榮泰表示，政府在能源政策上要更加謹慎注意，政府也報告很多次，關於核三廠，依照現在的核子反應器設施管制法，必須在5年前就要提出延役相關措施，現在依照核管法，核三廠1號機已停役，明年5月2號機也必須停下來，這是法律規定。

卓榮泰表示，政府目前最大努力方向，仍然發展多元綠能，像最近核三廠2號機大修期間，風力、光電都發揮相當大的功能，水力、地熱等其他各方面也在極力開發，希望用多元綠能來彌平各界需要。

卓榮泰指出，經過合理跟詳細的計算，2030年前新蓋出來的燃氣電廠，以及多元綠能發展，仍然足夠台灣現在面臨半導體、AI的高量使用電量，這是政府跟台電努力的方向。（編輯：潘羿菁）1131029

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