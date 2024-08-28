>永續台灣

卓榮泰宣示行動101 開放政府再進化、各部會設置永續長

2024/08/28 11:32:03

新政府上任第101天，行政院28日舉辦行動創新AI內閣執政101記者會，院長卓榮泰宣示「行動101策略」啟動，包括開放政府再進化，不止開放資料，更公開重大工程、法案、政策、預算執行進度。中央社記者鄭清元攝　113年8月28日

新政府上任第101天，行政院28日舉辦行動創新AI內閣執政101記者會，院長卓榮泰宣示「行動101策略」啟動，包括開放政府再進化，不止開放資料，更公開重大工程、法案、政策、預算執行進度。中央社記者鄭清元攝　113年8月28日

（中央社記者葉素萍、賴于榛台北28日電）行政院長卓榮泰上任第101天，他今天宣示「行動101策略」啟動，包括開放政府再進化，不只開放資料，更公開重大工程、法案、政策、預算執行進度；政府單位設置永續長，跟上企業腳步，落實2050淨零轉型目標。

新政府上任第101天，卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、多位政務委員今天共同出席行動創新AI內閣執政101記者會。

卓榮泰宣示要超越台北101的行動101策略，要比台北101有更創新、更突破、更積極的行動，以人為本，打造更公平的社會，更文明的國家。

卓榮泰進一步解釋，他把台北101當做象徵精神與目標，要跨越101、跨越侷限的力量，同時也是堅持的力量、克服困難的力量，他把每一天都當做第一天，必須克服種種困難，在當中產生智慧的力量。

卓榮泰說明，政府要推新治水、新打詐、新能源、新科技、新體育、新照顧、新發展，其中，包括尋找新能源，如地熱、水力等，至於現在的風力、太陽能光電，要用更謹慎的規劃，逐步展開。

卓榮泰提到，產業導入深度節能服務，加速改善電網設施，開放離岸風電短期、小量轉售中小企業。此外，全面提升打詐量能，將設置跨部會打詐指揮中心，以「打詐新四法」為執法利器。

卓榮泰透露，政府要推新時代、新政策、新建設；開放政府再進化，讓國民都看得到國家在做什麼，不只開放資料，更公開重大工程、法案、政策、預算執行進度；政府單位設置永續長，跟上企業腳步，共同落實綠色成長及2050淨零轉型目標，成立公部門永續長聯盟，促進跨單位合作。

卓榮泰解釋，因應極端氣候變遷、永續發展，每個部會請副首長擔任各部會的永續長，與民間企業對齊腳步，這不會增加預算、不會增加編制，永續長工作具體明確化，淨零排碳2050之前政府該做的事，與民間企業要對接，與世界腳步連在一起。

卓榮泰表示，要擴大青年諮詢委員會，增加多元青年參與、深化議題討論、推動更符合青年需求的改變。

卓榮泰感謝大家過去100天互相包容成長，他也希望行政、立法兩院有全新的關係，平穩攜手合作，通過重要法案與總預算，讓明年政府運作是在行政、立法共同努力之下，讓人民看到民主政治發展與結果。（編輯：張若瑤）1130828

101 台北市 行政院長 卓榮泰 鄭麗君 淨零台灣

延伸閱讀

相關新聞

面對全球暖化、極端氣候的挑戰，台灣身為地球公民的一分子，責無旁貸。中央社在邁向百年之際，一本專業，建構淨零碳排網站，以國際報導為經、國內報導為緯，提供第一手、即時的淨零趨勢、法令與科技新知，帶領讀者與國際社會同步，邁向低碳未來。

Logo設計理念：結合中央社企業識別（CNA）及兩個無限符號（∞），象徵對環境永續付出、循環不懈的承諾。

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明。當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。

友站連結