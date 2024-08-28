環境部重申勿藉碳費哄抬房價 惡意炒作將查處

（中央社記者張雄風台北28日電）環境部今天再次重申，徵收碳費對房價影響不到1%，呼籲不動產業者勿藉此議題哄抬房價，民眾若發現惡意炒作可向環境部檢舉，將交由相關單位查處。

環境部將於9月9日召開第5次碳費費率審議會。環境部表示，在訂定碳費費率時，會綜合考量國際碳定價實施情形、國內產業競爭力及衝擊等相關影響。

環境部今天發布新聞稿表示，仍有報導指出，不動產業者宣稱碳費徵收後可能會推升房價5%至10%。經環境部與內政部試算及評估，碳費徵收對房價影響非常有限。

環境部指正，國內不動產業者不應在沒有科學證據的背景下，藉由碳費徵收議題哄抬房價，民眾如果發現明顯惡意炒作的相關情事，可聯繫環境部，將轉交給相關單位進行查處。

環境部再次說明，首先，現階段碳費徵收對象並不包含營造業及不動產業。

其次，從房價結構來看，碳費實際上可能會影響的是其中的營造成本，僅占房價的15%至35%，而主要受碳費徵收影響的營造原物料包含鋼鐵製品、金屬結構、建築組件、水泥及其製品等，約占營造成本的31%；再經計算鋼鐵及水泥相關製品的碳排放量後，評估碳費對房價的影響不到1%，也與內政部所進行評估的結果非常相近。

環境部指出，根據第4次審議會討論，在每噸碳收費區間為新台幣100元到1000元的費率情境下，對國內生產毛額（GDP）影響為0.02至0.18個百分點，對消費者物價指數（CPI）的影響則是0.01至0.12個百分點，也可得知徵收碳費對整體經濟及物價影響都不明顯。（編輯：張雅淨）1130828